واشنطن تدفع لفرض حظر السلاح على جنوب السودان

واشنطن 25 يناير 2018 ـ دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الى فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان بعد فشل أطرافه المتحاربة في احترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في أواخر العام الماضي.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التقت الرئيس سلفا في جوبا ..صورة من ( أ ف ب)

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي انتقدت السفيرة الأميركية نيكي هايلى حكومة الائتلاف التي يقودها الرئيس سلفا كير بسبب فشلها في قيادة الجهود لإنهاء الحرب الأهلية.

وقالت الدبلوماسية الأميركية في اجتماع لمجلس الأمن حول جنوب السودان إن "الوقت قد حان للاعتراف بالواقع الصعب وهو أن قادة جنوب السودان لم يفشلوا تجاه شعبهم فحسب بل خانوهم".

ويعتبر مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا أن منتدى تنشيط عملية السلام التي تتوسط فيه منظمة الإيقاد فرصة لإنهاء الصراع الذي أسفر عن مصرع عشرات الآلاف من الأشخاص.

ووفقا للمسؤولة الأميركية رفيعة المستوى فإن فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف وتباطؤ تدفق الأسلحة والذخائر وحماية أرواح الأبرياء.

وناشدت هايلي القادة الأفارقة قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في أديس أبابا بإثيوبيا نهاية الأسبوع ممارسة الضغوط ضد الذين يعرقلون عملية السلام.

وفي مارس من العام الماضي دعت لجنة من الخبراء في الأمم المتحدة الى فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان بعد أن تبين أن حكومتها تنفق عائدات النفط على الأسلحة في الوقت الذي يواجه مواطنوها المجاعة، إلا أن الصين وروسيا عارضتا هذه الدعوة، وأصرتا على أن تلعب الدول الإقليمية دورا رئيسيا في حل المشكلة.

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر عليه وتدبير محاولة انقلاب ضد حكومته.

وأجبر النزاع أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.