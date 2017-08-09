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واشنطن ترفع الحظر عن أرصدة مالية لسفارة السودان بسيول

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الخرطوم 9 أغسطس 2017 - كشفت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، عن رفع وزارة الخزانة الأميركية الحظر عن أرصدة تخص سفارة السودان بكوريا.

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مقر وزارة المالية السودانية

وكان وزير المالية السوداني محمد صالح الركابي، أعلن منتصف يوليو الماضي إن الخرطوم تلقت رسالة من وزارة الخزانة تفيد بالإستئناف الكامل للمعاملات المالية بين السودان والبنوك الدولية.

وقال وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار فى تصريح صحفي الأربعاء " رفعت وزارة الخزانة الأميركية حظراً فرضته سابقاً على مبلغ مالي يخص سفارة السودان بسيول – كوريا، وهذه خطوة ايجابية تنبئ عن تقدم في العلاقات المالية بين السودان والعالم الخارجي".

وأفاد ان المبلغ – لم يذكر رقمه- يخص المركز التجاري والاقتصادي حولته شركة داو الكورية وتم حظره منذ العام 2015م، مشيراً إلى ان الشركة أفادت مؤخراً بأن المبلغ وصل إلى حسابها من البنك الأميركي.

واعتبر ضرارقرار فك الحظر "يأتي في إطار الإجراءات المالية المعلنة من الحكومة الأميركية للسودان مؤخراً"، وتابع " نتطلع للرفع الكامل للعقوبات خاصة عقب إستيفاء البلاد الشروط كافة".

وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمرا تنفيذيا يخفف العقوبات المفروضة على السودان منذ 19 عاما على أساس الاختبار، وشمل القرار فك الأرصدة المجمدة والسماح للتحويلات المالية من والي السودان بنحو طبيعي.

وتقدر الارصدة السودانية المجمدة في أميركا بحوالي 30 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يصبح تخفيف العقوبات دائما في 12 يوليو ما لم تقرر الإدارة الأميركية تمديده، ن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا جديدا مدد فيه الموعد النهائي مرة أخرى لثلاثة أشهر، مع الإبقاء على تخفيف مؤقت للجزاءات، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم عملية رفع كامل للعقوبات.



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