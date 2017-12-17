واشنطن تطالب الحكومة السودانية بإلغاء مادة (الزي الفاضح)

الخرطوم 17 ديسمبر 2017 ـ طلبت السفارة الأميركية بالخرطوم من الحكومة السودانية "تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح حتي تتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وانتقدت السفارة في بيان الأحد استمرار اعتقال الآلاف من النساء بموجب تلك المادة، قائلة إنه "يمثل انتهاكا لسلامة المواطنين وكرامتهم والحريات المدنية".

وأبدى البيان قلقا أميركيا لاعتقال ومحاكمة الناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان وعضو منحة مانديلا لعام 2017 ويني عمر المتهمة بارتداء زي فاضح.

وفي ذات الوقت أثنت السفارة على قرار محكمة سودانية بإسقاط تهمة ارتداء الزي الفاضح عن 24 من النساء قبل أيام.

وكانت محكمة النظام العام برأت يوم الأحد الماضي 24 فتاة، من هذه التهمة بعد أن دهمت قوات شرطية حفل نسائي بحي المعمورة شرقي الخرطوم.

وتمثلت حجة رجال الشرطة في أن الفتيات يرتدين سراويل ضيقة وتنانير قصيرة لكن القاضي شطب القضية.

وتستأنف الاثنين محكمة النظام العام بحي الديم محاكمة الناشطة الحقوقية ويني عمر المتهمة بالإخلال بالمادة 152 من القانون الجنائي.

وتقول ويني إن وكيل نيابة اعترضها بسيارته الاسبوع الماضي قرب مكان عملها واقتادها الى قسم شرطة النظام العام تحت ذريعة ارتداء ملابس غير محتشمة، حيث تم احتجازها لخمس ساعات قبل إطلاق سراحها بالضمان.