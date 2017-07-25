واشنطن تطلب وقف عدائيات إنساني وقاعدة جديدة لـ (يوناميد) بجبل مرة

الخرطوم 25 يوليو 2017 ـ طلبت الولايات المتحدة الأميركية من الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان ـ جناح عبد الواحد، وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء قاعدة مؤقتة لقوات حفظ السلام في قولو لتمكين الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين بجبل مرة في دارفور.

مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بيير لاكروا لدى وصوله (قولو).. السبت 22 يوليو 2017 ..صورة لـ(يوناميد)

وأكد بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم، الثلاثاء، أن الحالة الإنسانية الملحة في جبل مرة تتطلب المساءلة والتزام جميع الأطراف بإنهاء الصراع الذي تسبب في هذه الأزمة.

وتابع البيان "إن عدم قدرة كلا الجانبين - حكومة السودان وجيش/ حركة التحرير السودان ـ على الموافقة على وقف الأعمال العدائية لتشمل وصول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الوضع".

ودعا بيان السفارة حكومة السودان إلى السماح للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" بفتح قاعدة عمل مؤقتة في بلدة قولو بجبل مرة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن "2363 (2017)" وتوفير الوجود الأمني الملح لتمكين جهود الاستجابة الإنسانية وتيسير حماية المدنيين في جبل مرة.

وقرر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض إعتباراً من أول فبراير 2018.

وكان رئيس بعثة "يوناميد" جيرمايا مامابولو قد سمى في العاشر من يوليو الحالي المناطق التي ستنسحب منها البعثة، لكنه أكد إنشاء فريق عمل بجبل مرة لديه القدرة على تغطية الفجوات والتدخل متى ما اقتضى الأمر.

وأعلن الجيش السوداني في أبريل السيطرة على آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة، ولاحقا قال إنه ما زال يتعامل مع جيوب صغيرة للحركة في الجبل الممتد بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور.

ودعت السفارة الأميركية جميع الجهات الفاعلة لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وتعهدت بأن تعمل الولايات المتحدة مع حكومة السودان لتحسين وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال القتالية لإنهاء الصراع بالبلاد، وتقديم الدعم ليوناميد والعمليات الإنسانية الجارية بدارفور.

وأبدت واشنطن من خلال بيان سفارتها بالخرطوم قلقها إزاء "معدلات سوء التغذية المرتفعة وتدهور الوضع الإنساني في منطقة جبل مرة بدارفور".

وأشارت إلى فحوصات ودراسات أجريت مؤخرا، أظهرت مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد والوخيم، "ما يشير إلى أزمة إنسانية معقدة تتطلب استجابة عاجلة ومتعددة القطاعات".

وقالت "تكشف هذة الحالة الانسانية الطارئة التي اكتشفت في الأسابيع الأخيرة عن حجم ونطاق عواقب الصراع الذي طال أمده في دارفور".

وتابعت "على الرغم من الاستجابة السريعة من جانب الأمم المتحدة ومختلف وكالات الإغاثة، لا تزال الحالة مأساوية ويجب التصدي لها بصورة عاجلة من خلال العمل المنسق وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من هذه الأزمة بدون عائق".

وأثنى البيان على شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحالة الإنسانية بجبل مرة، منوها إلى تقدم في وصول مساعدات إنسانیة سمحت بھذا التقییم الحیوي للوضع الغذائي والاستجابة الإنسانیة.