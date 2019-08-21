واشنطن تعلن استئناف الحوار مع الخرطوم (قريبا)

الخرطوم 21 أغسطس 2019- أبلغ مسؤول أميركي رفيع المستوى وزارة الخارجية السودانية الأربعاء باستئناف الحوار بين البلدين "قريبا".

المبعوث الأميركي السابق للسودان وجنوب السودان دونالد بوث

ونقل المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم بابكر الصديق عن المبعوث الأميركي الى السودان دونالد بوث تأكيدات بدعم واشنطن للحكومة المدنية الجديدة.

وقال الصديق في تصريح صحفي إن بوث التقى وكيلة الخارجية السودانية الهام أحمد محمد " وأكد المبعوث الأميركي أن الحوار سيستأنف بين البلدين قريبا ".

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تساهم مع شركائها الدوليين الآخرين في دعم جهود السودان في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهتها حثت المسؤولة السودانية على ضرورة استصحاب وسائل عملية وواقعية فاعلة لدى استئناف الحوار الثنائي تأخذ في الاعتبار التاريخي والكبير في السودان بما يضمن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وإعادة ادماج السودان في منظومة الاقتصاد الدولي.

وفي غضون أيام سيتوجه وفد من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الى الولايات المتحدة لمقابلة المسؤولين في إدارة ترمب والكونغرس وحثهم على انهاء وضع السودان في القائمة السوداء.

ورحبت واشنطن، الأربعاء، بتشكيل السودان المجلس السيادي، ووصفت تلك الخطوة بأنها "مهمة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس إن واشنطن تعرب عن دعمها للشعب السوداني وترحب بخطوة تشكيل المجلس السيادي.