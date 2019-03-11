واشنطن: تنفيذ السلام في جنوب السودان غير مرتبط بتوفير المال فقط

نيويورك 11 مارس 2019- حث السفير الأميركي بالإنابة لدى مجلس الأمن جوناثان كوهين حكومة جنوب السودان على إبداء التزام جاد بتنفيذ اتفاقية السلام، مشدداً أن عملية تنفيذ السلام ليس مجرد قضية أموال.

جلسة لمجلس الأمن - ارشيف

وأدلى كوهين بتصريحاته الخميس خلال مشاورات لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) حيث من المقرر أن يعتمد المجلس قرارًا بتجديد ولاية البعثة الخميس 14 مارس.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن حكومته منزعجة من الهجمات ضد مراقبي وقف إطلاق النار والعنف المستمر خارج منطقة ياي، بجانب التقارير التي تفيد بأن حكومة جنوب السودان تواصل عملية التجنيد بشكل غير قانوني للخدمة العسكرية، وزاد "نحث الحكومة على إظهار التزام واضح باتفاق السلام قولاً وفعلاً. يجب على الحكومة استخدام مواردها الخاصة لدعم السلام، بدلاً من الحرب والفساد. يجب على الحكومة أن تستفيد من عائداتها النفطية المتزايدة بطريقة شفافة لدعم تنفيذ الاتفاقية وتقديم الخدمات إلى شعب جنوب السودان، وكثير منهم على حافة المجاعة ".

وأشار كوهين كذلك إلى موقف حكومته بشأن الحاجة إلى الشفافية في استخدام أموال النفط قبل توقيع الدعم المالي الدولي لتنفيذ اتفاقية السلام، مشدداً على أن "الالتزام بالاتفاق ليس فقط مسألة أموال. هناك خطوات واضحة وفورية يمكن أن تتخذها الحكومة وأحزاب المعارضة للتأكيد على التزامها تجاه شعب جنوب السودان والاتفاقية".

من جانبه حث سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة أكوي بونا ملوال المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والضغط على المجموعات غير الموقعة للانضمام إلى اتفاقية السلام، مشيراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وأكد ملوال التزام الحكومة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية، معتبراً أن الوضع العام في بلاده قد تحسن منذ سبتمبر 2018، وزاد "منذ التوقيع على اتفاقية السلام ، تحسن الوضع العام في جنوب السودان من حيث الأمن والسلام والاقتصاد بشكل ملحوظ".