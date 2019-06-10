واشنطن توفد دبلوماسي رفيع للسودان وتعيد تعيين بوث مبعوثا خاصا

الخرطوم 10 يونيو 2019- تستعد الولايات المتحدة الأميركية لإعادة تعيين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان، كما أعلنت عزمها ارسال دبلوماسي رفيع الى هذا البلد هذا الأسبوع للتدخل بشأن الأزمة الناشبة بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي.

المبعوث الأميركي إلى دولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث

وستعيد واشنطن تعيين بوث مبعوثا خاصا للسودان بعد أن كان يشغل هذا المنصب في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن أكبر دبلوماسييها لأفريقيا تيبور ناجي سيسافر للسودان هذا الأسبوع للاجتماع مع المجلس العسكري والمعارضة المدنية للدعوة لاستئناف المحادثات.

وانهارت المحادثات بين الطرفين الأسبوع الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن الاعتصام الذي كان محور الحركة الاحتجاجية السودانية لنحو شهرين.

وسيناقش مساعد وزير الخارجية لأفريقيا وفقا لرويترز فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حاول التوسط بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية.

وذكرت الوزارة في بيان “أن (ناجي) سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية…لاستئناف المحادثات “مضيفة أنه سيسافر في وقت لاحق إلى موزامبيق وجنوب أفريقيا.