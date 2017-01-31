واشنطن: حظر سفر السودانيين يشمل الحاصلين على تأشيرات سارية

الخرطوم 31 يناير 2017 ـ قال القائم بالاعمال الأميركي فى الخرطوم إن قرار حظر منح السودانيين تأشيرة دخول لبلاده يشمل حتى الحاصلين على تأشيرات سارية.

وزير الأمن الوطني الأميركي جون كيلي

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قراراً يمنع دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة إلى جانب مواطني 6 دول إسلامية أخرى لمدة تسعين يوما.

وألمح وزير الأمن الوطني الأميركي جون كيلي في تصريحات نقلت عنه، الثلاثاء، إلى أن "الحظر على مواطني بعض الدول السبعة قد يستمر لفترة أطول".

وأكد إستيفن كوتسيس خلال مقطع فيديو بثته السفارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء الثلاثاء، أن "القائم بالأعمال لن يستطيع اجراء مقابلات لطالبي تأشيرة الدخول لمدة ثلاثة أشهر".

ونصح الدبوماسي السودانيين الحاصلين على تأشيرات سارية بعدم الحجز للسفر أو دفع أي رسوم وقال إن سفارة بلاد ستعلن عن أي مستجدات في الموضوع في حينه.

وأضاف "فترة الثلاثة أشهر ستكون لمراجعة الأجراءات للدول التي يشملها الحظر".

وتابع "ندرك ان السودانيين مسالمين، ونتطلع للعمل مع السودان لازالته من قائمة الدول الراعية للارهاب".

وكانت وزارة الخارجية السودانية استدعت ، الأحد، القائم بالاعمال الاميركي بالخرطوم، إستيفن كوتسيس، ونقلت اليه استياءها من قرار حكومة بلاده بمنع دخول السودانيين الولايات المتحدة وعدته رسالة سلبية في ظل التطورات الإيجابية بمسار العلاقات بين البلدين خاصة بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، وفي ظل التعاون القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب.