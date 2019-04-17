واشنطن : رفع السودان من اللائحة السوداء رهين بانتقال سياسي سلس

الخرطوم 17 أبريل 2019- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن بلاده ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس.

نائب رئيس المجلس العسكري التقى القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم

وقال المسؤول الأميركي لوكالة رويترز "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت تعليق المحادثات الخاصة بتطبيع العلاقات مع السودان، بعد عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه-أن السودان "لا يزال مصنفا ضمن الدول الراعية للإرهاب ولا تزال القيود الأميركية على المساعدات الأجنبية له سارية المفعول".

وأدت العقوبات الأميركية على الخرطوم المطبقة منذ عام 1993 إلى منعها من الحصول على قروض دولية وإعفاءات من الديون من المؤسسات المالية الدولية.