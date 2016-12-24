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واشنطن نحث رعاياها في السودان على الحذر أثناء احتفالات اعياد الميلاد

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الخرطوم 24 ديسمبر 2016- طالبت الولايات المتحدة الاميريكية رعاياها في السودان، على اتخاذ الحيطة والحذر خلال إحتفالات أعياد االميلاد ورأس العام الميلادي الجديد.

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السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

ونصحت السفارة الأميريكية بالخرطوم في بيان تلقته"سودان تربيون" السبت ، مواطنيها في السودان بتوخى الحذر، خصوصاً حول المواقع التى قد تجمع حشودا كبيرة، والمرافق الحكومية، والمناطق التى يتردد عليها مغتربون ومسافرون أجانب فى السودان، خلال عطلة الأعياد المقبلة.

وقتل الدبلوماسي الاميريكي، مايكل غرانفيل في الخرطوم عام 2008، خلال إحتفالات اس العام الميلادي ، حينما تعرضت سيارته لإطلاق نار، من مجموعة متشددة القى القبض على أفرادها لكن عقوبة اإعدام الصادرة بحقهم لم تنفذ ، اثر تنفيذهم عملية فرار مثيرة .

ودعت السفارة بالخرطوم رعاياها لإتخاذ الحيطة والحذر والحفاظ على مستوى عال من اليقظة والإلمام بالأحداث المحلية لتعزيز أمنهم الشخصي خلال احتفالات عيدي الميلاد 25 ديسمبر والاستقلال فى الأول من يناير 2017 بالسودان " الذي يصادف أعياد الميلاد".

واضاف البيان "نتوقع وجود الأمن فى جميع أنحاء البلاد خلال فترة العطلة، ونذكر مواطنى الولايات المتحدة، بمراجعة الخطط الأمنية الشخصية وأخذ الحيطة والحذر" ، وكذلك مراقبة الأحداث المحلية ومتابعة محطات الأخبار المحلية للحصول على آخر الأنباء، وزادات "كما يرجى اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز الأمن الشخصى".

ودرجت السلطات السودانية في مثل هذه المناسبة، على نشر قوات شرطية، وتسيير دوريات منها لتأمين الإحتفالات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل.



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