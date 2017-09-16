واشنطن : نمضي صوب التقييم الأخير قبل قرار رفع العقوبات

الخرطوم 16 سبتمبر 2017- قال مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنهم ماضون نحو التقييم الأخير، قبل اتخاذ قرار بخصوص رفع العقوبات عن السودان.

غندور التقى مستشار ترامب لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توم بوسارت

ونقل تصريح صحفي للمتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، إن الوزير ابراهيم غندور الذي يزور الولايات المتحدة حاليا ، التقى الجمعة ، توم بوسارت مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب بالبيت الابيض بحضور سيريل سارتور، كبير مديري أفريقيا بمجلس الأمن القومي، ومديرة إدارة أفريقيا بمجلس الأمن القومي.

وأفاد المتحدث إن بوسارت أوضح أنهم في إدارة الرئيس ترامب " أمضوا وقتاً طويلاً في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات وأنهم الان يمضون نحو التقييم الاخير توطئة لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد بأكتوبر المقبل".

وأشار الى أن بوسارت جدد تقديرهم للدور الذي يقوم به السودان وأن الإدارة الأميركية تقيِّم التقدم المحرز مع السودان في الوقت الراهن فقط على ضوء خطة المسارات الخمسة ،و إنهم راضون عما تم إنجازه في كل المسارات منوها لاهمية مواصلة العمل في المحافظة علي هذه الانجازات لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع " هم يأملون من جانبهم ان يتمكنوا من إعلان أخبار طيبة عن السودان في الأجل المضروب".

وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم،بحلول يوليو الماضي وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في "إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب، لكن ادارة الرئيس دونالد ترامب رأت تمديد المهلة ثلاثة أشهر لرؤية مزيد من الخطوات الإيجابية في مايخص ملف حقوق الإنسان وإحترام الحريات الدينية.

وأكد وزير الخارجية بحسب المتحدث حرص السودان علي تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة مهمة على الصعيد الدولي، واشار كذلك الي أن السودان أيضاً دولة مهمة ومؤثرة في محيطها الإقليمي.

وأضاف" هذا من شأنه أن يعزز فرص التقارب والعمل المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلام في الإقليم الذي يتسم الوضع فيه بحالة من عدم الاستقرار ، فيما يمثل السودان نموذج الدولة المستقرة في الإقليم ".

وحول جهود السودان في مكافحة الارهاب أكد غندور ان التعاون القائم بين السودان والولايات المتحدة في هذا المضمار "قاد الى نتائج إيجابية جداً" على الرغم من ان السودان لم يزل مصنفاً من الولايات المتحدة كدولة ترعى الإرهاب.

وطبقا للتصريح فإن سيريل سارتور كبير مديريِّ افريقيا بالبيت الأبيض أثنى على الجهود التي يبذلها السودان لتحقيق الاستقرار في الإقليم وكذلك اشاد بالتعاون القائم بين المؤسسات في البلدين.