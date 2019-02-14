واشنطن والخرطوم تشكلان مجموعة مشتركة للإصلاح المصرفي في السودان

الخرطوم 14 فبراير 2019- كشف رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأميركية لدى السودان ليا سيفيرينو عن أن المحادثات جارية بين واشنطن والخرطوم لتشكيل مجموعة عمل لتطوير القطاع المصرفي في السودان.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

والتقت سيفيرينو الخميس مدير فرع مصرف الادخار والتنمية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور محمد دوكا أحمد.

وأطلع دوكا المسئولة الأمريكية على مشاريع وخدمات مصرف الادخار والتنمية في شمال دارفور، مشيراً إلى إن البنك يوفر التمويل لصغار المنتجين ويدعمهم ليصبحوا رواد أعمال.

وأشار إلى عدد من المشاريع الممولة من مصرف الادخار والتنمية بما في ذلك قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعليم، مؤكدا على التعاون القوي بين البنك وعملائه.

من جانبها، أعربت سيفيرينو عن تقديرها لخدمات البنك، مؤكدة استعدادها للتعاون مع البنك لضمان نجاح المشاريع المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.

من ناحية أخرى، قال مدير فرع بنك السودان المركزي في الفاشر عبد العزيز أحمد عبد الرحمن إن البنوك في شمال دارفور تهدف إلى مساعدة السكان على معالجة الآثار السلبية للحرب وخفض معدل البطالة.

في أكتوبر 2017 ، رفعت الإدارة الأميركية بشكل دائم عقوبات اقتصادية لمدة 20 سنة ضد السودان بسبب الإجراءات إيجابية التي قالت أن الحكومة السودانية اتخذتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب.