واشنطن ولندن ترحبان بتمديد الخرطوم لوقف العدائيات

الخرطوم 6 يناير 2018- رحَّبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بقرار الحكومة السودانية الأخير القاضي بتمديد وقف العدائيات لثلاثة أشهر، ووصفته بالإيجابي.

السفارة البريطانية في الخرطوم

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن سفارة واشنطن علقت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقولها أن "الخطوات من هذا القبيل من جانب الحكومة والمجموعات المسلحة ستكون ضرورية للتحرك صوب سلام تفاوضي".

من جهته أعلن المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريس كروت ترحيبهم بتمديد وقف إطلاق النار من جانب حكومة السودان، ودعا إلى استخدام هذا الوقت لتحقيق تقدم حقيقي في إيجاد حل طويل الأجل في مناطق النزاع في السودان.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس الماضي، مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى.

وترمي الهدنة آحادية الجانب لتهيئة أرضية جيدة للمحادثات التي تتوسط آلية رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي إنهاء النزاع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.

وتم تعليق المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية عديدة منذ أغسطس 2016، بعد فشل الحكومة والجماعات المسلحة في إحراز تقدم في المفاوضات ذات المسارين.

ولم يحدد مرسوم الحكومة المناطق المعنية بوقف الأعمال القتالية، بينما يقول حكام دارفور إن منطقة غرب السودان الآن خالية من المتمردين.

لكن في جنوب كردفان والنيل الأزرق تسيطر الحركة الشعبية على العديد من المواقع.