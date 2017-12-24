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والى شمال دارفور يقر بضعف نتائج جمع السلاح

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الفاشر 24 ديسمبر 2017 -اعترفت حكومة ولاية شمال دارفور، بضعف كمية السلاح التي تم جمعها مقارنة بحجم انتشاره الواسع في الولاية.

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والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف

وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم في حديثه للإذاعة المحلية "ان ما تم جمعه من سلاح خلال المرحلة الماضية قليل جداً مقارنة بحجم السلاح المنتشر في الولاية".

ولم يشر الوالي العدد الذي تم جمعه خلال حملة نزع السلاح، التي أطلقتها الحكومة السودانية في ولايات دارفور منذ عدة أشهر.

لكن احصائيات رسمية أعلنت في وقت سابق أشارت الى جمع نحو 8710 قطعة سلاح من ايدي المواطنين في شمال دارفور.

وقال عبد الواحد إن حكومته عازمة علي عدم السماح بتكرار الأحداث التي وقعت في بادية (مستريحة) والتي أفضت الى اعتقال الزعيم القبلي موسي هلال.

ووقعت مواجهات عنيفة بين أنصار هلال وقوات الدعم السريع المكلفة بتنفيذ حملة جمع السلاح بالولاية ما أدى لسقوط 23 قتيلا وجرح آخرين.

ونفي الوالي في حديثه مقتل أو تعذيب اي طفل او امرأة بضاحية مستريحة خلال الاحداث التي اعقبت اعتقال موسي هلال.

وقال ان قوات الدعم السريع نفذت العملية باحترافية عالية "تم فيها كسر شوكة الخارجين عن القانون والقبض علي هلال".

وأشار الي ان عملية اعتقال 172 شخص جاءت وفق اوامر الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية.

وتابع "سيتم محاكمة المقبوض عليهم بموجب هذه الاوامر قريباً ونؤكد ان الأجهزة ستواصل حملة جمع السلاح بمختلف ارجاء الولاية ولاتراجع عنها مهما كلف الأمر".

وقال "جميع المقبوض عليهم موجودين حاليا بسجن "شالا" بالفاشر وسط حراسة امنية مشددة ".



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