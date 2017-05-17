والى وسط دارفور يشكو عبدالواحد لوفد إفريقي ويتهمه بالتحريض على ‏الحكومة

الخرطوم 17 مايو 2017 - شكا والى وسط دارفور لوفد مجلس السلم والامن الأفريقي، رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور واتهمه بالعمل على تحريض اللنازحين فى المعسكرات على الحكومة.
- رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور
وقال الوالى جعفر عبدالحكم لدي لقائه الوفد الأفريقي في رئاسة محلية غرب جبل مرة (نيرتتي) الأربعاء إن عبدالواحد بعد أن "انهزم عسكرياً لجأ إلى زرع خلايا نائمة داخل المعسكرات لممارسة الابتزاز على النازحين وتحريضهم على الحكومة والتصدي لقضايا العودة والاستقرار.
وأكد انحسار نشاط عبدالواحد العسكري" باستثناء جيوب صغيرة تنشط في نهب المواطنين".
وطالب عبد الحكم مسؤولي المجلس "بتوصيل رسالته إلى المجتمع الدولي، للعمل بجدية، لدفع عبدالواحد نحو العملية السلمية، إذا أرادوا خدمة السلام في دارفور".
وأكد تحسُّن الأوضاع الأمنية والإنسانية واستقرار كل محليات الولاية، خاصة جبل مرة التي كانت تشهد - حتى وقت قريب - صراعاً مسلحاً بين الحكومة والمتمردين، كاشفاً عن عودة أكثر من 140 ألف نازح ولاجئ إلى قراهم الأصلية.
وقال الوالي إن الأسباب التي استدعت وجود البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) انتفت، ولم تعد هناك مهددات أمنية أو صراع مسلح يستدعي وجود البعثة في دارفور، وطالب المجلس بالسعي مع الشركاء لاستعجال خروج البعثة من دارفور.
من جهته كشف رئيس وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي السفير مولو كاتندي، عن مساع للاتحاد الأفريقي لإقناع عبدالواحد محمد نور، بالانضمام لركب السلام. وأكد استمرار دعم الاتحاد لجهود السلام في دارفور.
وقال مولو كاتندي، إن زيارتهم إلى ولاية سط دارفور، الأربعاء، "تهدف للوقوف على مجمل الأوضاع في دارفور، وتقييم اتفاقيات سلام دارفور وتأثيرها على الأوضاع على الأرض"، بجانب التعرف على الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة البيئة في مناطق النازحين اللاجئين الأصلية، بما يمكنهم من العودة إليها، والتعرف على شكل التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واليوناميد، وما تحتاجه الحكومة لتثبيت دعائم السلام.
أخر الآراءالكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)
سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)
تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)
المزيد