والى وسط دارفور يشكو عبدالواحد لوفد إفريقي ويتهمه بالتحريض على ‏الحكومة

الخرطوم 17 مايو 2017 - شكا والى وسط دارفور لوفد مجلس السلم والامن الأفريقي، رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور واتهمه بالعمل على تحريض اللنازحين ‏ فى المعسكرات على الحكومة.‏

رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور

وقال الوالى جعفر عبدالحكم لدي لقائه الوفد الأفريقي في رئاسة ‏محلية غرب جبل مرة (نيرتتي) الأربعاء إن عبدالواحد بعد أن "انهزم ‏عسكرياً لجأ إلى زرع خلايا نائمة داخل المعسكرات لممارسة الابتزاز على ‏النازحين وتحريضهم على الحكومة والتصدي لقضايا العودة والاستقرار.

‏وأكد انحسار نشاط عبدالواحد العسكري" باستثناء جيوب صغيرة تنشط في ‏نهب المواطنين".‏

وطالب عبد الحكم مسؤولي المجلس "بتوصيل رسالته إلى المجتمع الدولي، للعمل بجدية، لدفع ‏عبدالواحد نحو العملية السلمية، إذا أرادوا خدمة السلام في دارفور"‏‎.‎

وأكد تحسُّن الأوضاع الأمنية والإنسانية واستقرار كل محليات الولاية، ‏خاصة جبل مرة التي كانت تشهد - حتى وقت قريب - صراعاً مسلحاً ‏بين الحكومة والمتمردين، كاشفاً عن عودة أكثر من 140 ألف نازح ولاجئ ‏إلى قراهم الأصلية‎.‎

وقال الوالي إن الأسباب التي استدعت وجود البعثة المشتركة للاتحاد ‏الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) انتفت، ولم تعد هناك مهددات أمنية أو ‏صراع مسلح يستدعي وجود البعثة في دارفور، وطالب المجلس بالسعي مع ‏الشركاء لاستعجال خروج البعثة من دارفور‎.‎

من جهته كشف رئيس وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي السفير مولو ‏كاتندي، عن مساع للاتحاد الأفريقي لإقناع ‏عبدالواحد محمد نور، بالانضمام لركب السلام. وأكد استمرار دعم الاتحاد ‏لجهود السلام في دارفور‎.‎

وقال مولو كاتندي، إن زيارتهم إلى ولاية سط دارفور، الأربعاء، "تهدف ‏للوقوف على مجمل الأوضاع في دارفور، وتقييم اتفاقيات سلام دارفور ‏وتأثيرها على الأوضاع على الأرض"، بجانب التعرف على الجهود ‏الحكومية المبذولة لتهيئة البيئة في مناطق النازحين اللاجئين الأصلية، بما ‏يمكنهم من العودة إليها، والتعرف على شكل التعاون بين الحكومة والأمم ‏المتحدة والاتحاد الأفريقي واليوناميد، وما تحتاجه الحكومة لتثبيت دعائم ‏السلام‎.‎