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والي جنوب دارفور يحث على جمع الأسلحة قبل نزعها بالقوة

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نيالا 14 أغسطس 2017 ـ دعا والي ولاية جنوب دارفور، آدم الفكي المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة الى الإسراع في جمعها طواعية قبل التفتيش والنزع بالقوة وتعريض حامليها الى المساءلة القانونية.

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والي جنوب دارفور آدم الفكي

وقال الفكي لدى مخاطبته الذكري 63 لعيد القوات الشعب المسلحة بقيادة الفرقة 16 مشاة بنيالا الإثنين، إن ولايته ستجمع الأسلحة من كافة المواطنين خلال الشهرين القادمين مشيرا الي قدرة القوات المسلحة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بنزع السلاح من القبائل مشددا انه "لا حصانة لأي شخص".

من جانبه استعرض اللواء محمد علي ابراهيم قائد الفرقة 16 بالولاية بطولات القوات المسلحة في الدفاع عن مكتسبات الوطن والمشاركات القتالية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي من بينها دولة اليمن لاستعادة الشرعية فيها حيث انها أبلت بلاء حسنا.

وعلى ذات الصعيد، قال رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور صالح عبدالجبار ان المجلس سيكون سندا وعضدا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية لجمع السلاح من المواطنين بالولاية.

واشار صالح الى ان تطبيق قانون امن المجتمع الذي اجازه المجلس قبل عامين كفيل بتنفيذ القرار الجمهوري بشأن جمع السلاح.

ودشن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حملة جمع السلاح من القبائل والمواطنين بدارفور من خلال جولة قام بها الى ولايات دارفور الخمس في الاسبوع الماضي.



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