والي جنوب دارفور يطرح زيجات جماعية في (كلما) بدلا عن تفكيك المخيم

الخرطوم 4 مايو 2018 ـ طرح والي جنوب كردفان على قيادات وشيوخ النازحين في مخيم كلما إقامة زيجات جماعية تكفلت بها رئاسة الجمهورية، بدلا عن اقتحام وتفكيك المعسكر في غضون أسبوعين.

والي جنوب دارفور آدم الفكي " سودان تربيون"

واعتبر اتحاد النازحين واللاجئين حديثا للوالي آدم الفكي عن مشروع ضخم للزواج الجماعي بمعسكر كلما تراجعا عن قراره باقتحام المعسكر الواقع على بعد 16 كلم شرقي عاصمة الولاية نيالا، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية للعودة الطوعية بإقليم دارفور.

وكان الوالي قد أفاد في 26 أبريل الماضي باتجاه لتفكيك معسكر كلما وبقية المخيمات الأخرى خلال أسبوعين ضمن خطة الرئيس لتفريغ معسكرات النازحين قبل نهاية العام 2018.

وأبلغ الفكي قيادات النازحين، يوم الخميس، بترتيبات جارية لإتمام زيجات جماعية لألف نازح ونازحة بمعسكر "كلما" مشيرا الى أنه تسلم صكا ماليا من رئاسة الجمهورية بغرض تمويل الزواج الجماعي.

وقال عضو اتحاد النازحين واللاجئين عبد الله منصور قردود لـ "سودان تربيون" إن الوالي أخطر قيادات النازحين بالمعسكر بإجراء ترتيبات لإنفاذ أكبر مشروع لزواج النازحين.

وأوضح قردود أن مراسم زواج النازحين ستكون عقب عيد الفطر القادم بحسب إقتراح قدمه الوالي.

وفي أواخر سبتمبر من العام 2017 سقط العشرات من النازحين بين قتيل وجريح في مواجهات بين الأجهزة الأمنية ونازحي معسكر "كلما" أثناء زيارة للرئيس عمر البشير.

وحظي قرار الوالي الخميس الماضي بإقتحام مخيم كلما باستنكار واسع خاصة من قبل المنظمات الحقوقية، وأصدر حينها أوامر بالقبض على 7 من قيادات المعسكر لاتهامهم بتحريض النازحين ضد برامج العودة الطوعية لقراهم الأصلية.