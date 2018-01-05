والي جنوب دارفور يعلن تفتيش السلاح بمخيمات النازحين بعد أيام

نيالا 5 يناير 2018 ـ أعلن والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي، الجمعة، اكتمال كافة الترتيبات لتنفيذ مرحلة تفتيش ونزع السلاح قسريا داخل مخيمات النازحين بالولاية بعد أيام.

والي جنوب دارفور ورئيس بعثة يوناميد بنيالا ـ 23 نوفمبر 2017

وقال الوالي في تصريحات صحفية إن جميع الأجهزة الأمنية ستشارك في حملة تفتيش المعسكرات مشيرا الى تجهيز قوات كبيرة لإنفاذ مهمة تفتيش مخيمات النزوح.

وبعد سلسلة من الاجتماعات بالخرطوم والفاشر بين بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" والحكومة السودانية تم الاتفاق في نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة ثلاثية لجمع السلاح من معسكرات النازحين، تتكون من ممثلين عن الحكومة ويوناميد وقادة النازحين.

وحذر الفكي النازحين من مغبة أي محاولة قد تفسر بأنها مقاومة لقرار جمع السلاح داعيا الى ضرورة التعاون التام مع الأجهزة الأمنية لتسهيل مهمتها.

وأضاف أن السلطات عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي معسكر (كلما) للنازحين، 16 كلم شرقي مدينة نيالا عاصمة الولاية، بخصوص جمع السلاح. وزاد "لكن لم يسلموا أي قطعة سلاح ما اضطرنا الى تنفيذ مرحلة الجمع القسري بتفتيش المعسكر".

وأشار الوالي الى أن حملة جمع منذ انطلاقها في أغسطس الماضي ساهمت بشكل كبير في استتباب الأوضاع الأمنية ما أدى إلى نتائج ايجابية في إنفاذ مشروعات تنموية بالولاية.

وأكد أن ولايته حتى اللحظة تمكنت من جمع 10 ألف قطعة سلاح من المواطنين ونوه إلى كميات كبيرة من الأسلحة تم تهريبها خارج حدود الولاية بالإضافة الى كميات أخرى تم دفنها في باطن الأرض ولكن كافة المعلومات متوفرة لديهم.