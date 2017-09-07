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والي جنوب دارفور يعلن جمع 1700 قطعة سلاح طوعا

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نيالا 7 سبتمبر 2017 ـ قال والي ولاية جنوب دارفور، آدم الفكي محمد إن حملة جمع الأسلحة من المواطنين طوعا أثمرت عن جمع 1700 قطعة منذ انطلاقتها منتصف أغسطس الماضي.

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والي جنوب دارفور آدم الفكي

وأضاف الفكي في تصريحات صحفية الخميس أنه منذ اعلان الحملة لم تسجل بالولاية أي بلاغات متعلقة بالقتل أو النهب ووصف استجابة المواطنين للحملة بالكبيرة.

وقال مصدر موثوق لـ (سودان تربيون) الخميس، إن أكثر من 17 ألف قطعة سلاح للمواطنين تم تسجيلها لدى الشرطة بمدينة نيالا في اعقاب تدهور الأوضاع الامنية بالولاية.

وأضاف المصدر أن نسبة استجابة المواطنين والقبائل لقرار جمع السلاح "ضعفيه للغاية" بالمقارنة مع سجلات الحصر الموجودة بطرف الشرطة لافتا الى أنها لا تتجاوز 10% من جملة الأسلحة المسجلة.

وأشار الى ان الاسلحة التي وزعتها الحكومة للقبائل لمواجهة حركات التمرد في دارفور تتجاوز 200 ألف قطعة سلاح بما فيها الاسلحة الكبيرة لكنها انحرفت الى القتال فيما بينها الأمر الذي أدى الى سقوط الآلاف من المواطنين.

وأوضح أن عدم استجابة القبائل لقرار جمع السلاح يعود الى التوترات الأمنية القائمة بين القبائل منوها الى اهمية فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لإقناع القبائل بجدية الدولة في نزع السلاح من ايدي جميع الاطراف وحصره لدى القوات النظامية.

ودشن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح حسبو عبد الرحمن حملة واسعة في منتصف اغسطس الماضي شملت ولايات دارفور الخمس لجمع السلاح من القبائل لاحتواء الصراعات القبلية التي ازهقت الآلاف من الارواح خاصة في ولايتي جنوب وشرق دارفور.



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