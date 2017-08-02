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والي جنوب دارفور : 21 الف لاجئ من جنوب السودان في الولاية

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نيالا 2 أغسطس2017- كشف والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد، عن وصول عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الي 21 الف لاجئ .

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اللاجئون الجنوبيون في السودان

وقال في تصريحات صحفية ، الأربعاء، انه ناقش مسالة اللاجئين الجنوبيين بالولاية على نحو مستفيض مع رئاسة الجمهورية في الخرطوم الأحد الماضي لوضع حلول متكاملة لمعاجلة الأمر موضحا أن الأوضاع الصحية وسط اللاجئين مستقرة.

لكن مسؤولا فضل حجب اسمه قال لـ(سودان تربيون) الأربعاء إن اللاجئين بمناطق متفرقة في محلية الردوم 160 كلم جنوب نيالا عاصمة الولاية، "يعيشون ظروفا انسانية غاية في الصعوبة".

واوضح المسؤول ان المعينات التي توفرها المنظمات العاملة هناك لا تكفي الحاجة الضرورية مما يستدعي الاسراع في تقديم المساعدات العاجلة قبل حدوث كوارث والاوبئة بين اللاجئين

ولجأ عشرات الالاف من الجنوبيين الي ولاية شرق دارفور هربا من الأوضاع الامنية المتردية قبل اكثر من ستة اشهر في محليتي عسلاية وبحر العرب

ويجبر النزاع وإنعدام الأمن الغذائي المزيد من دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم، وعبور الحدود إلى الدول المجاورة، منها السودان.

ووفقاً لوكالات الإنسانية فإن حوالي 5.5 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان جنوب السودان يواجهون الجوع المهدد للحياة هذا العام.

وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي خلال تصريحات في شهر أبريل الماضي، إن المعتمدية لا تملك إحصائية دقيقة عن عدد اللاجئين المتواجدين في السودان خاصة وأن الحدود مفتوحة.

وأضاف "يوميا يعبر الى السودان 1500 شخص غالبيتهم نساء وأطفال باتجاه ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور والنيل الأبيض".

ومنذ أبريل من العام الماضي أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداءً حذرت فيه من محدودية تمويل المساعدات المقدمة لنحو 221 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان، حينها.

وتوقعت الأمم المتحدة مطلع العام الحالي أن يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان الى 60 ألفا بنهاية 2017، لكن هذا الرقم تم تسجيله بالسودان فعليا اواخر مارس الماضي.

وتدور في جنوب السودان حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 عقب اتهام رئيس البلاد سلفا كير ميارديت نائبه السابق رياك مشار بتدبير انقلاب عليه.



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