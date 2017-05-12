والي شمال دارفور يأمر بقرارات لحسم المتفلتين في كباكابية

الفاشر 12 مايو 2017 ـ وجه والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم لجنة أمن محلية كبكابية التي تقع غرب الفاشر عاصمة الولاية بإصدار قرارات حاسمة للحد من التفلتات الأمنية التي تشهدها كبكابية.

وأصدر معتمد محلية كبكابية آدم محمد آدم صالح عددا من القرارات بناءً على توجيهات والي شمال دارفور رئيس لجنة الأمن بالولاية الذي زار المحلية برفقة أعضاء لجنة الأمن الذين مكثوا ليومين في المنطقة لبحث سبل الحد من التفلتات الأمنية.

وقال المعتمد لـ "سودان تربيون" الجمعة، إن الوالي وجه بإصدار قرارات لتعزيز الأمن والاستقرار بمحلية كبكابية و"قد أصدر لجنة أمن المحلية عددا من القرارت".

وتابع "يمنع دخول السيارات العسكرية داخل السوق والتجول داخل المدينة ومنع دخول الدراجات النارية داخل مدينة كبكابية وإغلاق ورش صيانة الدراجات النارية، علاوة على منع حمل السلاح بالزي المدني والعسكري داخل المدينة".

وأضاف أنه تم منع لبس الكدمول وتجارة المخدرات وتصنيع وتجارة الخمور البلدية والمستوردة كما تم حظر الذبح خارج السلخانة وممارسة بيع اللحوم خارج الجزارة إلى جانب ازالة كل "الرواكيب" التي يباع فيها الشاي وأماكن الشيشة "النارجيلة" وعدم بيع المشروبات بجوار البنوك التجارية.