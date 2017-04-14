والي شمال كردفان وناظر (الكبابيش) يسعيان بين (الحمر) للصلح

الخرطوم 14 أبريل 2017 ـ أجرى وفد بقيادة والي ولاية شمال كردفان وناظر "الكبابيش" جولة في مناطق "الحمر" في محاولة للقبول بالصلح بعد مواجهات دامية بين القبيلتين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تمركزت قوات الدعم السريع للفصل بين الطرفين.
- والي شمال كردفان وناظر (الكبابيش) لدى وصولهما ديار (الحمر) ـ الجمعة 14 أبريل 2017 (سودان تربيون)
وشهدت مناطق بمحليتي النهود وسودري بولايتي غرب وشمال كردفان الأسبوع الماضي أحداثا دامية بين القبيلتين بسبب نهب مواشي لقي خلالها العشرات مصرعهم.
ووصل والي شمال كردفان أحمد هارون برفقة ناظر قبيلة "الكبابيش" التوم علي التوم ومعتمد محلية الخوي إلى مناطق "أم مراحيك" و"أم فصول" في ديار قبيلة "الحمر"، يوم الجمعة، على متن طائرة عمودية، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الصراع.
وكان في استقبال الوفد ناظر "الحمر" الأمير عبد القادر منعم منصور وأعيان القبيلة.
وأبلغ مرافقون للوفد "سودان تربيون" أن الوالي وناظر قبيلة "الكبابيش" أبلغا أعيان قبيلة "الحمر" ضرورة الصلح بين القبيلتين، موضحا أنه تم الحديث عن امكانية دفع ديات رغم تشديد النائب العام على تقديم المتورطين للعدالة.
وكان ذات الوفد قد زار منطقة "دونكي الحر" التابعة أيضا لقبيلة "الحمر" ضمن مساعي رأب الصدع مع "الكبابيش".
وأفادت مصادر "سودان تربيون" أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش وصلت منطقة "أم فصول" وتمركزت في المنطقة لتأمين الأهالي وتحاشي أي مواجهات جديدة بين القبيلتين الجارتين.
وبدأت لجنة عدلية هذا الأسبوع التحقيق في الأحداث التي وقعت بين منسوبي قبيلتي الحمر والكبابيش، بولايتي شمال وغرب كردفان، أعمالها بعد أن أدت القسم بمدينة الأبيض أمام النائب العام، بحضور ولاة الولايتين.
وفرضت شمال كردفان إجراءات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، إضافة لحالة الطوارئ المفروضة أصلاً في ولاية غرب كردفان، لمزيد من فرض هيبة الدولة وحتى تؤدي الأجهزة المختصة عملها على الوجه الأكمل.
أخر الآراءالإنسان السوداني المهدور 2017-04-14 10:40:15 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في العام 2001 أصدر عالم النفس والمفكر اللبناني مصطفى حجازي دراسة إجتماعية نفسية بعنوان ( التخلف الاجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور)، ثم أردفها في العام 2005 بدراسة أخرى (...)
فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)
العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)
المزيد