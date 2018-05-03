والي وسط دارفور يحذر ملاك السيارات غير المقننة من عواقب وخيمة

زالنجي 3 مايو 2018 ـ حذر والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم من عواقب وصفها بالوخيمة تنتظر ما سماهم بالمتباطئين في إجراءات ترخيص سيارات غير المقننة القادمة من دول الجوار عبر ولايات دارفور.

سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وقال الوالي لدى مخاطبته احتفال الشرطة بأسبوع المرور العربي بزالنجي يوم الخميس إن هناك قرارات ستصدر في القريب العاجل تحظر تجول المركبات غير الحاملة للوحات داخل الولاية.

ودعا المواطنين لاستغلال التسهيلات والتخفيضات التي تصل الى 50% من الرسوم المطلوبة بمناسبة أسبوع المرور.

ووجه نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، وزارة الداخلية بوضع خطة شاملة لحصر وتقنين نهائي للسيارات بدارفور.

وحصرت لجنة تقنين وحصر السيارات نحو 24600 سيارة بولايات دارفور الخمس كإجراءات نهائية لتدفق سيل السيارات الى ولايات دارفور، لكن حركة السيارات لم تتوقف رغم مراقبة الحدود مع دول الجوار.