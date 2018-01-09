والي وسط دارفور يدعو نازحين عائدين لعدم الاستجابة لمناهضي العودة

الخرطوم/ زالنجي 9 يناير 2018 ـ حرض والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، الثلاثاء، نازحين عادوا إلى بلدتهم الإصلية على عدم الاستجابة لدعوات المعارضين المناهضين للعودة الطوعية.

والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وزار الوالي يوم الثلاثاء بلدة "بللي" جنوب غرب محلية أزوم التي تضم أكثر من 370 أسرة عادت من معسكرات النزوح ضمن برنامج العودة الطوعية.

وجاءت الزيارة لمواساة أهالي البلدة بعد حريق تعرضت له الأسبوع الماضي وتسبب في حرق 76 منزلا وممتلكات الأهالي.

وأكد والي وسط دارفور تمكن حكومته من توفير كافة الضمانات الأمنية لحماية النازحين واللاجئين العائدين الى مناطقهم الأصلية بعد قرار جمع السلاح "الذي هيأ البيئة للإنتاج والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع".

ودعا مواطني بلدة "بللي" الى المزيد من التعايش السلمي والتكافل فيما بينهم وتوحيد الرأي لمصلحة المنطقة بما يمكنهم من إعادتها الى أفضل مما كانت عليه.

وتابع الشرتاي قائلا "البلد واسعة بتشيلكم كلكم، ما تضيقوها بالمشاكل".

وحثهم على محاربة صناعة وبيع الخمور، وعدها "ظواهر سالبة"، وألا تستميلهم دعوات المعارضين لقضية العودة، حتى ينصرفوا للعمل والإنتاج.

وتعهد الوالي بأن توفر حكومته كل الاحتياجات اللازمة لاستقرار مناطق عودة نازحين واللاجئين، ووعد العائدين بخدمات التعليم والصحة قريبا.

ومنح كل أسرة متضررة مبلغ ألفي جنيه وجوال ذرة كما وجه مفوضية العون الإنساني بدعوة المنظمات الطوعية لزيارة البلدة وتقديم المساعدات للمتضررين.