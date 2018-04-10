 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 نيسان (أبريل) 2018

والي وسط دارفور يطالب بسحب ( يوناميد) من مكجر بجبل مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

زالنجي 10 أبريل 2018 ـ طالب والي وسط دارفور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بسحب البعثة المشتركة (يوناميد) من منطقة (مكجر) بجبل مرة غرب السودان.

JPEG - 19.7 كيلوبايت
والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وقال عبد الحكم خلال اجتماع مشترك مع لجنة المراجعة الاستراتيجية لبعثة حفظ السلام الثلاثاء إن ولايته تشهد استقرارا امنيا بعد حملة جمع السلاح التي ادت الى عودة اعداد كبيرة من المواطنين الي قراهم.

وأضاف "لا حاجة لوجود البعثة في تلك المناطق".

وتزور هذه البعثة المشتركة ولايات دارفور منذ أيام لمراجعة وتقييم تفويض البعثة في محوري حفظ وبناء السلام.

وقال عبد الحكم خلال الاجتماع طبقا لصريح عن مكتبه "إذا كان معيار سحب مواقع البعثة من دارفور هو توفر الأمن والاستقرار للمناطق المعنية فإن مكجر تأتي في مقدمتها حيث تشهد استقرارا أمنيا كبيرا".

وأقرت حكومة ولاية وسط دارفور وثيقة ستمنح بموجبها بعثة حفظ السلام "يوناميد" أراضٍ لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في "قولو" بجبل مرة، بعد أن انسحبت البعثة من 11 موقع بولايات دارفور الخمسـ إنفاذا لقرارات مجلس الأمن.

وشهدت منطقة جنوب وشرق جبل مرة مؤخرا عمليات عسكرية بين قوات الحكومة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد ادت الي نزوح العشرات من المواطنين الي اعلى قمة الجبل بحسب حركة تحرير السودان، الامر الذي نفته الحكومة السودانية وقالت انها تلاحق متفلتين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من قسّم السودان؟ 2018-04-10 18:12:18 صفحة من مذكراتي مالك عقار آير يمثل خيار أبناء وبنات جنوب السودان بالتصويت لخيار الانفصال من الدولة الام ، جمهورية السودان، في يناير 2011، واقعة وصدمة كبرى ومستمرة في التاريخ السياسي السوداني. لذا، سيستمر السؤال (...)

مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٢ — ٤) 2018-04-10 17:52:59 مصطفى عبد العزيز البطل مارسيدن ست البركاوي نستأنف إذن حديث البركاوي فنقول وبالله التوفيق إن صديقي وقريبي عبد الوهاب همت المسؤول الإعلامي للحركة الشعبية في بريطانيا وأحد أهم الموردين للذخيرة الحية التي يستخدمها موقع (...)

البشير وورطة صرف البركاوي 2018-04-10 17:51:08 بقلم : أسامة سعيد نشر السفير خالد موسي تغريدة يقول فيها انه كان كاتب المحضر في لقاء البشير والسيدة روزالين مارسدين سفيرة بريطانيا السابقة في الخرطوم وذكر ان أصل القضية خروج السيدة السفيرة عن السياق البرتكولي للمقابلة وهي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.