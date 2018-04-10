والي وسط دارفور يطالب بسحب ( يوناميد) من مكجر بجبل مرة

زالنجي 10 أبريل 2018 ـ طالب والي وسط دارفور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بسحب البعثة المشتركة (يوناميد) من منطقة (مكجر) بجبل مرة غرب السودان.
- والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم
وقال عبد الحكم خلال اجتماع مشترك مع لجنة المراجعة الاستراتيجية لبعثة حفظ السلام الثلاثاء إن ولايته تشهد استقرارا امنيا بعد حملة جمع السلاح التي ادت الى عودة اعداد كبيرة من المواطنين الي قراهم.
وأضاف "لا حاجة لوجود البعثة في تلك المناطق".
وتزور هذه البعثة المشتركة ولايات دارفور منذ أيام لمراجعة وتقييم تفويض البعثة في محوري حفظ وبناء السلام.
وقال عبد الحكم خلال الاجتماع طبقا لصريح عن مكتبه "إذا كان معيار سحب مواقع البعثة من دارفور هو توفر الأمن والاستقرار للمناطق المعنية فإن مكجر تأتي في مقدمتها حيث تشهد استقرارا أمنيا كبيرا".
وأقرت حكومة ولاية وسط دارفور وثيقة ستمنح بموجبها بعثة حفظ السلام "يوناميد" أراضٍ لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في "قولو" بجبل مرة، بعد أن انسحبت البعثة من 11 موقع بولايات دارفور الخمسـ إنفاذا لقرارات مجلس الأمن.
وشهدت منطقة جنوب وشرق جبل مرة مؤخرا عمليات عسكرية بين قوات الحكومة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد ادت الي نزوح العشرات من المواطنين الي اعلى قمة الجبل بحسب حركة تحرير السودان، الامر الذي نفته الحكومة السودانية وقالت انها تلاحق متفلتين.
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