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والي وسط دارفور يعد بإكمال فتح الطرق في جبل مرة

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الخرطوم 25 يونيو 2017 ـ وعد والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، الأحد، بإكمال فتح الطرق في جبل مرة بشكل يمكن من إنسياب الحركة ومنح الأمن الأولوية القصوى خلال الفترة القادمة.

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صور غير مؤرخة خاصة بسودان تربيون من شرق جبل مرة أثناء التفاوض ويظهر فيه معتمد طويلة (اقصى اليمين) والمتمرد فوكا (التاني من اليمين) يصافحان اعضاء الوفود

وأعلن الجيش السوداني في أبريل 2016 إقليم دارفور خاليا من الحركات المسلحة بعد سيطرة قواته على "سرونق" آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في جبل مرة، عد جيوب صغيرة أعلى الجبل الذي يتمتع بتضاريس قاسية.

وتعهد الوالي لدى أدائه صلاة العيد في قولو بجبل مرة ـ 56 كلم شرقي زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور ـ بإعطاء الأمن وحماية المواطن والأسواق وفتح الطرق في جبل مرة وبقية مناطق الولاية الأولوية القصوى الفترة المقبلة حتى ينعم سكان القرى بالطمأنينة.

وقال لدى مخاطبته المصلين في مدينة قولو حاضرة محلية وسط جبل مرة، "إن أولويات حكومة الولاية القصوى خلال النصف الأخير من العام الجاري تتمثل في المزيد من التنسيق الأمني بين القوات النظامية لتحقيق الطمأنينة الكاملة للمواطنين وفتح الطرقات بشكل يمكن من إنسياب التواصل بين مدن الولاية لتنداح التجارة وتزدهر وحماية الموسم الزراعي وحفظ أرواح الناس وأعراضهم".

وأبان الشرتاي أن منطقة جبل مرة حظيت بإهتمام رئاسة الجمهورية التي خصصت لجنة لإسناد جبل مرة بجانب زيارة نائب الرئيس ومساعده واللجنة العليا ما دفع النازحين للعودة والدخول في دائرة الإنتاج.

ويقع جبل مرة، وهي منطقة غنية بالمياه وتتمتع بمناخ معتدل، بين ثلاث ولايات في دارفور، تشمل شمال ووسط وجنوب دارفور.

وأشار الوالي إلى أن زيارته لقولو جاءت لإتمام ما بدأه العام الماضي من تمكين للسلام والاستقرار وإخراج سكان جبل مرة من ضيق الفقر لسعة الإنتاج، عندما انتقلت حكومة الولاية الى قولو لإدارة شؤون الولاية والإشراف على عودة النازحين.

وأوضح أن اتفاقية كورون للسلام كانت دافعا ومحفزا لإقناع "الأميركان" برفع العقوبات الجزئية عن السودان، منوها إلى أن الاتفاقية أنجزت شراكة بين الحكومة ومجتمع قولو الذي ساهم في مفاوضة منتسبي الحركة وكانوا بمثابة وسيط بينهم والحكومة حتى توصل الطرفان للسلام.

ووقعت حكومة ولاية وسط دارفور في نوفمبر الماضي اتفاق (كورون) مع قيادات بارزة انشقت من حركة تحرير السودان ـ جناح عبد الواحد محمد نور.

ووجه الوالي بتكوين جمعية لمنتجي البطاطس في قولو وتعهد بدعمها بالتقاوي والمدخلات الزراعية بما يمكن المزارعين من إنتاج ما يكفي البلاد ومن ثم التصدير، وحث السكان المحليين على مزيد من العمل والإنتاج لمجابهة الفقر.



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