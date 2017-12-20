والي وسط دارفور يلوح بمهاجمة مواقع (عبد الواحد) في جبل مرة

زالنجي 20ديسمبر 2017 - هدد والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم بالهجوم على مواقع متمردي حركة جيش تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد نور، في جبل مرة خلال أيام لتنفيذ حملة جمع السلاح.

والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وقال الوالي لدى مخاطبته أعضاء مجلس الولاية بزالنجي الأربعاء، "نحن على اتصال دائم بالأعداد القليلة المتبقية من حركة عبد الواحد إلا أنهم لا يستجيبوا لنداءاتنا المتكررة حتى اللحظة".

وتابع "في حال بدء الوثبة الرابعة لحملة جمع السلاح ستصلهم قوات التفتيش هنالك في أماكنهم وساعتها لن يشفع لهم قرار وقف إطلاق النار لأنه لا يشمل دارفور حسب إعلان الرئيس خلو المنطقة من التمرد".

ومنذ أبريل من العام الماضي يقول الجيش السوداني إن إقليم دارفور بات خاليا من تمرد الحركات المسلحة بعد أن أكد سيطرة قواته على "سرونق" آخر معاقل حركة تحرير السودان في جبل مرة.

لكن خلال سبتمبر من العام الماضي وقعت مناوشات بين الجانبين، كما شهدت ولايتي شرق وشمال دارفور في مايو المنصرم مواجهات دامية بين قوات حركة مناوي والمجلس الانتقالي التين قادتا عمليات منسقة ضد القوات الحكومية هناك.

وحذر جعفر عبد الحكم الادارات الاهلية من عواقب عدم تبليغ الاجهزة الامنية بأماكن تواجد اسلحة القبائل والمواطنين ومساعدتهم في إنجاح الحملة.

وقال "سنعتقل كل من يعمل على التحريض ضد حملة جمع السلاح وترحيله خارج الولاية وقفا لقانون الطوارئ بدون أي إجراءات نيابية".

كما حذر المنتقدين لحملة جمع السلاح بقوله "ممنوع التحدث سلبا عن حملة جمع السلاح وكل شخص كتب كلمة سالبة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحملة سيعرض نفسه للمساءلة والسجن وفقا لقوانين الطوارئ".