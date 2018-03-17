والي وسط دارفور يوجه بفتح مراكز شرطة داخل مخيمات النازحين

زالنجي 17 مارس 2018-وجه والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، بفتح نقاط للشرطة داخل معسكرات النزوح وفرض هيبة القانون.

وافتتح الوالي السبت، قسم شرطة سولو بمحلية أزوم، معلناً أن دفاتر الشرطة لم تسجل أي

والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

بلاغ جنائي منذ أربعة أيام، بما يدل على تمتع الولاية بالأمن.

وأكد نجاح الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدولة والتي أدخلت المتفلتين السجون.

وشدد الشرتاي على عدم التهاون مع مخالفي القانون، كما حذر أهالي المتفلتين المقبوض عليهم من القيام بأي عمليات احتجاج، وقال إن ذلك سيدفع بإرسال المقبوض عليهم الى سجن بورتسودان.

وطالب عبد الحكم النازحين الراغبين في العودة لمناطقهم الأصلية بالرجوع أولاً ومن ثم تستجيب لكل مطالبهم وتوفر الخدمات التي تمكنهم من الاستقرار تجنباً لتكرار أخطاء التجربة السابقة التي قامت فيها الحكومة بتوفير خدمات في مناطق دون أن يعود إليها النازحون.

ويرفض عدد كبير من النازحين في معسكرات اللجوء بدارفور العودة الى مناطقهم قبل توفر الأمن حيث يشكو العائدين من مضايقات يقوم بها مسلحون يرفضون عودتهم ويدعون ملكية الأرض.

وتعهد الوالي بافتتاح مزيد من أقسام الشرطة خلال الأيام القادمة في إطار الانتشار الشرطي، بجانب وحدات الجيش والنيابات والمحاكم لإكمال أضلاع العدل وفرض هيبة القانون.