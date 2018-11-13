وحدة السدود تقلل من تأثير الهزات الأرضية على سد مروي

الخرطوم 13 نوفمبر 2018 ـ قالت وحدة تنفيذ السدود بالسودان، الثلاثاء، إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها منطقة سد مروي شمالي البلاد لم تؤثر على السد لجهة أنه مصمم لتحمل زلازل بقوة 8 درجات بمقياس ريختر.

سد مروي في شمال السودان

ورصدت الهيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية، الإثنين، تعرض منطقة مروي حيث يوجد أكبر سدود البلاد، لهزة أرضية ليل الأحد بقوة 4.51 درجة، وهذه هي الهزة الرابعة بالمنطقة الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمالي الخرطوم، خلال هذا العام.

وأكد مقرر اللجنة الفنية العليا بوحدة تنفيذ السدود أحمد عبد الله دفع الله أن "الهزة الأرضية التي وقعت بالولاية الشمالية مطلع الأسبوع لم تؤثر على سد مروي مطلقا".

وأشار مقرر اللجنة التي تشرف على جميع مراحل إنشاء السدود، إلى أن السد مصمم لتحمل زلازل بقوة 8 درجات بمقياس ريختر.

وأوضح في بيان أن "أجهزة الرصد بالسد رصدت صباح الأحد الماضي هزة أرضية بمقدار 0.0024g وفق أجهزة الرصد المتسارع، ما يعادل 4.51 على مقياس ريختر. والسد مصمم لتحمل 0.50 قوة تسارعية وهذا يعني أن القوة التسارعية للزلزال الذي حدث تساوي 0.3% فقط".

وقال مقرر اللجنة الفنية "تعتبر الهزه ضعيفة ولا تحدث أي أثر" وأبان أن سد مروي تم تصميمه من قبل شركات عالمية كبري ضمنت فيه كل وسائل السلامة والتأمين، وأوضح أنه قبل تصميم السد تم مراجعة الخارطة الزلزالية للمنطقة والتي أشارت الى أن المنطقة بها هزات ضعيفة جدا.

وأفاد دفع الله أن السدود لا تكون سببا في الزلازل بل تساعد وبحيراتها في استقرار الأرض وتثبيت القشرة الأرضية.

وتابع "الزلازل والهزات الأرضية لا تتوقف في أي مكان في العالم وهي نتاج طبيعي لحركة القشرة الأرضية وهي أية من آيات الله".

يذكر أن هيئة الأبحاث الجيولوجية، قد رصدت في فبراير الماضي هزتين احداها بقوة 4.9 درجة بولاية نهر النيل، كما رصدت في يناير هزات أرضية لأيام متتالية بشمال السودان فاقت 5 درجات على مقياس ريختر.

ومنذ سنوات تتوالي هزات أرضية في عدة مناطق بالسودان.

وفي 16 مارس 2017 أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في شمال كردفان، وقبلها بستة أشهر، تم رصد هزة قوتها 3.5 إلى 4.2 درجة، داخل نهر النيل في منطقة تبعد 64 كلم من محطة جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم وقرى شمال ولاية الجزيرة لهزة أرضية في يوليو 2010 بلغت نحو 3 درجات على مقياس ريختر واستمرت لمدة ثانيتين، وكان مركز الهزة شمال كردفان.

وفي سبتمبر 2013 تعرضت بعض أنحاء الخرطوم لهزة أرضية بقوة 5 درجات لمدة ثانيتين، بعد أن شهدت قبلها بيومين هزة مشابهة بقوة 3 درجات.