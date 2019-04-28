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وديعة إماراتية لبنك السودان بقيمة 250 مليون دولار

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الخرطوم 28 أبريل 2019- وقع صندوق أبو ظبي للتنمية، الأحد، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، أودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لدعم السياسات المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

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مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" "أن الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها كل من الإمارات والسعودية للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني".

وأعلن البلدان الخليجيان الأسبوع الماضي تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، منها نصف مليار دولار وديعة في البنك المركزي السوداني.

وكان صندوق أبو ظبي للتنمية وقع في شهر يناير 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار) في بنك السودان المركزي، للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في السودان.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية خانقة دخلت عامها الثاني، ومهدت لانفجار احتجاجات عارمة ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي اطيح به في انقلاب عسكري هذا الشهر.

وتولى مقاليد السلطة مجلس عسكري انتقالي شرع على الفور في مشاورات مع القوى المهمة في الساحة السودانية تمهيدا لتسليمها السلطة بعد عامين.



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