ورحل رستم علي مصطفى

ياسر عرمان

بالامس الموافق ١٣ نوفمبر، وفي كنساس سيتي بالولايات المتحدة الامريكية رحل أخانا الكبير وصديقنا ورفيقنا العزيز رستم علي مصطفى، وقد أبلغني قبل ساعتين الاستاذ محمد داوؤد بهذا النبأ الحزين، فمن هو رستم علي مصطفى؟ في عجالة يمكنني ان اعرف رستم علي مصطفى للذين لايعرفونه وفي احداثيات عجلى لا توفيه حقه الذي لابد لنا ان نوضحه على نحو اكثر تفصيلا، فهو انسان يستحق ان يتعرف السودانيين على سيرته.

⚫ رستم على مصطفى احد قادة الجيش الشعبي الذين قاتلوا في اعالي و الإستوائية وتقلد العديد من المواقع القيادية في الجيش الشعبي.

⚫انضم رستم علي مصطفى للحركة والجيش الشعبي في عام ١٩٨٨م وهو من ضباط القوات المسلحة القلائل الذين أعطاهم الدكتور جون قرنق قيادة لواء من مشاة الجيش الشعبي دون ان يمروا باي فترة اختبار لولائهم السياسي للحركة الشعبية، لمعرفة طويلة سابقة ربطته بالدكتور جون قرنق، وقد كنت موجود في رئاسة الدكتور جون قرنق المتحركة في الحدود الإثيوبية في أول لقاء بينهما، وحينما وصل رستم علي مصطفى الي مدينة (قمبيلا) كان معه القائد دوت دوم كوج، وطلب دكتور جون إعطائهم عربة لتقلهم بسرعة الي (فنجدو ) حيث يتواجد، فقرر قائد المنطقة ارسال دوت وترك رستم، وقال لضابط الاشارات في رئاسة دكتور جون ( كلم القائد العام انني لن ارسل الضابط ذو اللون الاحمر، لانني أخاف منه واحتفظت به في المنطقة الخلفية) فرد دكتور جون حينما بلغه الخبر وقد كنا حضورا مع ضباط الرئاسة ورئيس هيئة الاركان الراحل وليم نيون والقائد سلفاكير ميارديت، رد ساخرا " ان الضباط ذو اللون الاحمر هو بالضبط من أطلبه وسوف اعطيه هذه القوة التي امامي فاليرسله حالا الي"، وفي طريقه الي جوبا كان دكتور جون قرنق يسأل كل يوم عن المسافة التي قطعها فرد رستم على جون قرنق ساخرا عبر الضابط المسؤول عن الاشارة في رئاسة جون قرنق، عليك ان تبلغ دكتور جون قرنق انني اسير ببطء في مستنقعات اعالي النيل وليس في شارع النيل! وفي مصادفة التقيت بذلك الضابط الصديق العزيز أير جوك بولند لحظة كتابتي لهذه التعزية وابلغته برحيل رستم علي مصطفي وذكرني بتلك الواقعة.

⚫ رستم علي مصطفى كان مقدم سابق بالقوات المسلحة السودانية، وهو شمالي معروف بارتباطه الوثيق بجنوب السودان، فهو من مواليد مدينة بحري وتزوج بزوجته الاولى من منطقة أويل بعد اتفاقية أديس ابابا وعمل في جنوب السودان وبعد رحيلها في حادث مؤسف تزوج زوجته الحالية من منطقة بور.

⚫ رستم معروف لكل قادة جنوب السودان وساهم في تحقيق جزء عزيز من اماني الجنوبيين، وشارك بفاعلية في حرب التحرير ولم يشارك مطلقا حينما جاءت الاوقات التي تلتها فكان انسانا عفيفا وشريفا.

⚫ حينما زار الدكتور جون قرنق الولايات المتحدة الامريكية في عام ٢٠٠١م التقيت في تلك الزيارة برستم علي مصطفى الذي رحب به الدكتور جون قرنق ايما ترحيب.

⚫ واجه رستم علي مصطفى مصاعب إبتدار حياة جديدة مع اسرته في الولايات المتحدة الأمريكية بجلد وصبر، وكان يمكن ام يلجأ لخيارات اخرى سهلة ولكنه لم يفعل ذلك.

⚫ ابتعد رستم علي مصطفى عن الصراعات والخلافات التي ألمت بالحركة الشعبية والجيش الشعبي وقد تأثر بها ولكنه لم يسيئ الي اي شخص ولم يخوض صراع اي كان شكله مع زملائه السابقين، واختفى من واجهات الحياة العامة.

⚫ حينما تزوجت في مارس ١٩٩٣م بمدينة توريت قبل استيلاء قوات النظام عليها بعدة اسابيع استضافني رستم في منزله في توريت وساهم بفاعلية في ترتيبات الزواج، وفي ذلك زوجتي وانا مدينين له بالفضل.

رستم علي مصطفى مولود في شمال السودان ولكنه من ضباط القوات المسلحة القلائل الذين ارتبطوا ارتباط وثيق بجنوب السودان، وكان وفيا للجنوبيين وللسودان معا.

في الختام تعازي زوجتي واسرتي وشخصي لأسرة القائد رستم علي مصطفى الصغيرة والكبيرة في السودان والولايات المتحدة الامريكية ولأصدقائه ولمعارفه ولرفاقه على امتداد دولتي السودان، وسيذكر السودانيون ولاسيما في جنوب السودان تضحياته وبسالته واقدامه وشجاعته وانضمامه للحركة والجيش الشعبي غير هياب ووجل وفي أزمنة لم ينتشر فيها الوعي بقضايا الهامش كما هو حالنا اليوم.

*انا لله وانا اليه راجعون.*

*والمجد لله في الأعالي وعلى الارض السلام*