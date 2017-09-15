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وزارة الإرشاد والأوقاف تعلن وفاة 20 حاج سوداني

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الخرطوم 15 سبتمبر 2017 ـ أعلنت وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية، الجمعة، وفاة 20 حاجا أثناء مشاعر الحج بالأراضي المقدسة. ويجري الآن تفويج الحاج السودانيين للعودة إلى البلاد.

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وزير الإرشاد والأوقاف أبوبكر عثمان (وسط) يعلن إجراءات الحج ـ الخرطوم 6 يوليو 2017

وحتى الأول من سبتمبر الحالي قالت البعثة الطبية التابعة لمكتب شؤون حجاج السودان، إن 9 من الحجيج السوداني، توفوا أثناء المشاعر.

وأكد وزير الإرشاد والأوقاف، أبوبكر عثمان إبراهيم، أن "البعثة احتسبت 20 حاجاً كانت وفاتهم بصورة طبيعية".

وأشار في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، الجمعة، إلى وجود 5 من الحجاج السودانيين يتلقون العلاج بمستشفيات المملكة، وتابع "أن الحالات المرضية للحجاج تعافت تماماً ولم يتبق إلا خمس حالات ما زالت تتلقى العناية في مستشفيات المملكة".

وفي وقت سابق أصيب نحو 40 حاجاً سودانياً بحالة تسمّم غذائي نتيجة تناولهم وجبات ملوثة بفندق في مدينة جدة حيث يقيم عدد كبير من الحجاج.

وقال الوزير إن عمليات التفويج اكتملت بصورة كبيرة، وإن متبقي الحجيج سيتم نقلهم جواً وبحراً حتى يوم الأحد القادم.

وبحسب الوزير فإنه وصل من حجاج البحر حوالي 11400 حاجا وحاجة من جملة 14112، على أن يصل آخر فوج منهم يوم الأحد لميناء سواكن، بينما بلغ حجاج الجو الذين وصلوا حوالي 17440 حاجا وحاجة من جملة 17888، وستصل آخر رحلة لآخر فوج يوم الأحد.

وأشاد بنجاح حج هذا العام، وتضافر الجهود والتعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية، الذي قال إنه كان له الأثر البالغ في سلاسة وصول الحجيج وإقامتهم وأدائهم مناسك الحج.

في ذات السياق قال ممثل وكالات حج الخدمات الخاصة، إبراهيم الكردي، خلال اللقاء التفاكري التقييمي لحج الخدمات الخاصة، إن حج هذا العام امتاز بتهيئة الأجواء بصورة كبيرة لأداء مناسك الحج واختيار فنادق مميزة بالقرب من الحرم المكي ومنطقة المشاعر.



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