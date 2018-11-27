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وزارة الداخلية تعد بإنقاذ سودانيين مختطفين في ليبيا

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الخرطوم 27 نوفمبر 2018 ـ وعدت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، ببذل كل الجهود لإنقاذ سودانيين مختطفين بليبيا، مؤكدة أن عمليات الاختطاف أصبحت متكررة بصورة كبيرة في ليبيا.

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وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان

ودعا وزير الداخلية أحمد بلال عثمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية السودانيين إلى عدم السفر إلى دولة ليبيا، مشيراً إلى أن هناك بعض المجموعات المتفلتة، وأفاد بمواصلة مجهوداتهم لإنقاذ المختطفين.

وبث الخاطفين مقطع مصور للسبعة سودانيين مختطفين قبل أيام طالبوا من خلاله بتدخل الرئيس السوداني عمر البشير لإطلاق سراحهم.

ولم يعرف على وجه التحديد مطالب الخاطفين لكن تقارير أشارت إلى انهم يرغبون في عقد صفقة لتبادل الرهائن مع متهمين ليبيين من قبائل التبو في جنوب ليبيا أوقفتهم السلطات السودانية لاتهامهم بجريمة قتل في الخرطوم بحري.

ويم الإثنين أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان محمد مختار اهتمامهم بقضية اختطاف سبعة سودانيين بليبيا يعملون بمحلات تجارية منذ 13 نوفمبر الجاري من منطقة "كلمنجة" الليبية.

وأضاف رئيس اللجنة خلال لقائه بالبرلمان ذوي المخطوفين من "حلة بشير" غرب ولاية الجزيرة، أن القضية تعتبر قضية كل السودانيين مبيناً أنه ستتم مناقشة القضية مع وزير الخارجية لدى مثوله أمام البرلمان.

وأكد أن القضية ستولى باهتمام كبير جداً ووعد بمتابعة القضية مع أهالي المخطوفين الى أن يتم فك أسرهم.

وتم تكوين لجنة من أهالي المخطوفين برئاسة علي الحسن نائب الدائرة بالبرلمان لمتابعة الأمر مع البرلمان.

وأبدى أهالي المخطوفين ثقتهم في الحكومة والجهات الأمنية في فك أسر ابنائهم، وأشاروا الى أن الخاطفين لم يطالبوا بأي فدية مالية، وأنه ليس لديهم معلومات عن ابنائهم سوى الفيديو الذي ناشدوا عبره الرئيس البشير بإطلاق سراح مرتكب جريمة قتل شقة شمبات مقابل إطلاقهم.



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