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وزارة الدفاع السودانية تقول إنها تقيم مشاركة قواتها في حرب اليمن

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الخرطوم 2 مايو 2018 ـ قالت وزارة الدفاع السودانية، الأربعاء، إنها تقيم حاليا مشاركة قواتها في حرب اليمن ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

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صور بثتها "سكاي نيوز" لجنود سودانيين في ميناء عدن ـ أكتوبر 2015

ومنذ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية لكسر شوكة الحوثيين الشيعة باليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع علي محمد سالم إن بلاده تعكف هذه الأيام على دراسة لتقييم مشاركة القوات السودانية في تحالف دعم الشرعية باليمن، "للخروج بنتائج سلبيات وإيجابيات هذه المشاركة وبعدها ليتم التقرير بشأنها قريبا".

وأبلغ الصحفيين في البرلمان يوم الأربعاء أن الدراسة المعنية "يجري إعدادها عبر وزارة الدفاع وهيئة الأركان حول المشاركة باليمن، وتشمل الدراسة عدة جوانب".

وتابع "سنقرر بالنهاية ما يقدم مصلحة البلد وأمنها واستقرارها وعزها وكرامتها وفي نفس الوقت وفاءً لالتزاماتنا الدولية والإقليمية".

وتصاعدت المطالبات بالبرلمان لسحب القوات السودانية من اليمن وابتدر هذه الدعوات النائبين، عن حركة (الإصلاح الآن)، حسن عثمان رزق وعبد الرحمن الفضيل مطلع أبريل الجاري في أعقاب تغريدات لحوثيين على "تويتر" تدعو لقصف الخرطوم بالصواريخ البالستية أسوة بالسعودية.

وطالبت كتلة "التغيير" بالبرلمان في بيان أصدرته، الأحد الماضي، الرئيس عمر البشير بسحب القوات السودانية التي تشارك ضمن قوات التحالف العربي من الأراضي اليمنية.

وفي نوفمبر الفائت نصح رئيس حركة (الإصلاح الآن)، غازي صلاح الدين، في مقابلة مع "سودان تربيون" الرياض وحلفائها بوقف القتال فورا، وانتقد بشدة مشاركة السودان في هذه الحرب التي قال إنها "بلا أهداف سياسية محددة".



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