وزارة الدفاع : (الدعم السريع) ستخضع بالكامل لقانون الجيش السوداني

الخرطوم 12 يناير 2017 ـ قالت وزارة الدفاع السودانية، الخميس، إن قوات الدعم السريع المثيرة للجدل بعد تبعيتها للجيش ستخضع بالكامل لقانون القوات المسلحة.

قوات الدعم السريع في مدينة سنجة بولاية سنار

وأودعت لجنة الأمن والدفاع منضدة البرلمان السوداني، الأثنين الماضي، مشروع قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، بتبعية تلك القوات للجيش، وأن تعمل تحت إمرة القائد الأعلى للقوات السلحة.

وتتبع قوات الدعم السريع لجهاز الأمن والمخابرات، وتثير جدلا متعاظما بحسبانها مليشيات غير رسمية، تشارك في المعارك بإقليم دارفور والمنطقتين، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء معاركها، وهو ما ينفيه قادة تلك القوات ويؤكدون اسهامهم في مساعدة القوات النظامية الرسمية والعمل على حماية المدنيين.

وقال وزير الدولة بالدفاع الفريق علي محمد سالم في تصريحات صحفية بالبرلمان الخميس، إن "قوات الدعم السريع التي تم تتبيعها للقوات المسلحة ستكون خاضعة لقانونها في أي شئ حتى الإجرءات العسكرية في حالة الحرب والطوارئ وستكون خاضعة تماماً لإمرة القوات المسلحة بما فيها اختيار منسوبيها وشروط الخدمة وتعينهم ورفدهم".

وأعرب الوزير عقب اجتماعه مع لجان البرلمان عن "ارتياح القوات المسلحة لتبعية قوات الدعم السريع لها"، ونفى رفض الدعم السريع لتبعية الجيش وقال "للأسف هذا التصريح جاء من جهات معادية للبلاد".

وتابع الفريق سالم "إن الدعاية السالبة للأعداء والمتمردين والمجموعات المسلحة هي من صور للناس أنها قوات غير منضبطه"، وزاد "ما قيل مجرد إشاعات فقط لا يوجد أي مخاوف من إنضمامها للجيش".

وتعرض اللجان المختصة مشروع قانون الدعم السريع، لإجازته في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة يوم الإثنين القادم.

وقال وزير الدولة بالدفاع إن تبعية قوات الدعم السريع للقائد الأعلى مباشرة تأتي لتقييد حركتها وأكد أن هناك قوات بالجيش تتبع للقائد الأعلى كالقوات الخاصة، مشيراً إلى أن القائد الأعلى يفوض صلاحياته لوزير الدفاع وقائد الأركان المشتركة، وقال إن قوات الدعم السريع تتحرك بترتيبات من القوات المسلحة وهي التي ترسم وتخطط لها جميع الأهداف.

وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة هذه قوات الدعم السريع لنقلها من جهاز الأمن إلى الجيش، وأكد أن قانون القوات المسلحة يختلف عن جهاز الأمن والشرطة لعملهم وفق مهام معينة وواجبات يحددها القانون والدستور.