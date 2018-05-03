وزارة الدفاع تعلن بدء محاكمة الزعيم القبلي موسى هلال

الخرطوم 3 مايو 2018- قالت وزارة الدفاع السودانية، إنها أخضعت رئيس مجلس الصحوة الثوري ،الزعيم القبلي بدارفور، موسى هلال لمحاكمة عسكرية داخل ثكنات القوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم.

زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال وزير الدولة بالدفاع، علي أحمد سالم، للصحفيين بالبرلمان يوم الأربعاء إن هلال، جرى تقديمه الى محاكمة عسكرية يوم الاثنين الماضي.

واضاف "هلال عسكري ويحاكم بقانون القوات المسلحة، وسيسمح له بجلب محامين للدفاع عنه".

وكانت أولى جلسات محاكمة هلال التي بدأت الإثنين تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

وجرى اعتقال موسى هلال بواسطة قوات الدعم السريع، وثلاثة من أنجاله وآخرين في نوفمبر الماضي في بادية (مستريحة) بشمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة للمتفلتين ورافضي جمع السلاح.

وفي وقت لاحق من اعتقال هلال قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن هلال متهم بالتورط مع في مؤامرة بالاشتراك مع أطراف خارجية لخلخلة الأوضاع في دارفور، قائلاً إنه سيقدم إلى محاكمة عسكرية.