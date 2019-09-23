وزارة الصحة بالسودان: ارتفاع الإصابات بوباء الكوليرا إلى 167 ‎

الخرطوم 23 سبتمبر 2019 - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 167 إصابة بولايتي النيل الأزرق، وسنار، خلال الفترة من 28 أغسطس الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، بأن الإصابات الجديدة بلغت 9 إصابات، منها 4 بولاية النيل الأزرق لتصبح جملة الإصابات فيها 117 إصابة.

وذكرت أن ولاية سنار سجلت 5 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالولاية 50 حالة.

وأشارت إلى عدم وجود وفيات جديدة بسبب المرض، وثبت عدد الوفيات عند 8 حتى الأحد الماضي.

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، حسب موقع منظمة الصحة العالمية.

ومؤخرا، قالت وزارة الصحة السودانية إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا في البلاد.