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(الصحة) : 124 إصابة بالكوليرا بولايتي سنار والنيل الأزرق

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الخرطوم19 سبتمبر 2010- أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن جملة الإصابات بمرض الكوليرا بلغت 124 إصابة، منها 101 بولاية النيل الأزرق و23 بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

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اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق - إرشيف

وقال وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية، "إن ولاية النيل الأزرق سجلت 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا يوم الأربعاء ليصبح مجموع الاصابات 101 في حين لم تسجل حالة وفاة جديدة عدا الحالات الـ 6 السابقة".

وأضاف، "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية سنار، أمس الأول الثلاثاء، من جملة الإصابات البالغة 23 إصابة".

بدوره أعلن ممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية، أبوبكر صلوحة، أن المتوفر من المحاليل الوريدية يكفي البلاد لثلاثة أشهر.

وأشار إلى وصول وارد من المحاليل الوريدية في شهر أكتوبر القادم يكفي لخمسة أشهر أخرى.

وأعلنت الأمم المتحدة، عن 6 حالات وفاة، و94 حالة إصابة بعدوى الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حتى الثلاثاء.

وأوضحت أن "معدل الوفيات الحالي بسبب الكوليرا في الولاية هو 6.4 بالمئة، ومع العلاج المناسب، يجب أن يظل المعدل أقل من 1 بالمئة".

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، الأحد الماضي، إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية، للقضاء على الكوليرا في الولاية.



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