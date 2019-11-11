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وزارة الصناعة والتجارة السودانية تمنع الأجانب من ممارسة التجارة

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الخرطوم 11 نوفمبر 2019- أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية الاثنين قرارا منعا بموجبه الأجانب من ممارسة التجارة.

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وزير التجارة والصناعة مدني عباس

وحظر القرار الذي تلقته (سودان تربيون) غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في كافة مجالات اجراءات الصادر الا بموجب قانون الاستثمار او اتفاقيات حكومية خاصة، علاوة على منع الاجانب من التواجد بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة او عبر وسيط محلي.

وأكد القرار تعريض المخالفين للقرار للمساءلة بموجب القوانين واللوائح المقيدة.

وأوضح أن حظر ممارسة الأجانب للتجارة يأتي استنادا على الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المنظم للأجهزة التنفيذية الانتقالية واستناداً على القرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الاجانب للتجارة.



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