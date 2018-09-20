وزارة العدل تنهي تعاقدات وخدمة مستشارين ورؤوساء قطاعات

الخرطوم 20 سبتمبر 2018 ـ قالت وكالة السودان للأنباء الخميس إن وزارة العدل قررت وقف خدمة وإنهاء التعاقد مع (3) رؤساء قطاعات و(12) مستشارا بالوزارة.

وزير العدل سالم أحمد سالم

وأوضحت أن إنهاء خدمة المستشارين يأتي إنفاذا للقرار الجمهوري رقم (508) لسنة 2018 القاضي بإيقاف تمديد الخدمة للعاملين بالدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش.

وتجئ الخطوة التي ابتدرتها وزارة العدل التزاما بسياسة الدولة المعلنة تجاه إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتقليل الإنفاق الحكومي الذي يمثل جزءاً من خطط إصلاح شاملة، طبقا للوكالة الرسمية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قبل أيام قرارا جمهوريا بإيقاف تمديد الخدمة لكافة العاملين بأجهزة الدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش.

كما قرر إلغاء أي استبقاءات سابقة لمن أكمل السن القانونية للتقاعد بالمعاش وإيقاف التعاقدات معهم.

وشدد القرار على عدم استثناء أي شخص من القرار الا بقرار من رئيس الجمهورية.

وطبقا للقانون فإن السن القانونية للمعاش حددت بـ 65 عاما، لكن كثيرا من المؤسسات الحكومية في السودان تعمد الى تجديد تعاقداتها مع الأشخاص بعد هذه السن بداعي الإفادة من الخبرات.