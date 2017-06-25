وزارة المعادن بالسودان تتحصل على شظايا نيزك سقط جنوبي البلاد

الخرطوم 25 يونيو 2017 ـ قالت وزارة المعادن بالسودان، الأحد، إنها تمكنت من الحصول على شظايا نيزك سقط هذا الأسبوع بمنطقة نائية بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

شظية من نيزك النيل الأبيض بجانب جهاز لقياس الإشعاع

وقال رئيس الفريق الجيولوجي الذي ابتعثته الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الذراع الفني لوزارة المعادن) د. عثمان أبو عاقلة، إن الفريق حصل على شظايا النيزك بمنطقة العباسية بمحلية كوستي التابعة لولاية النيل الابيض.

وأوضح أبو عاقلة أن النيزك من العينة الصخرية، مشيرا إلى أن مثل هذه النيازك قيمتها علمية وتسهم في الدراسات والبحوث.

وأكد أن الفريق مسح جميع مناطق رؤية عبور النيزك والتي كانت مشاهدة من خلال الضوء في الجبلين وجودة والمخاليف وتكسبون وجبل كوضي والتقابة ومصنع كنانة وخور أجول والزعيف والحديب وجبل موية ومناطق كوستي والعباسية والعليقة الشيخ البشير إلى جانب مناطق الدويم ومعتوق ومنطقة والمجقة وود الفضل غربي المناقل.

وبحسب شهود عيان، لوسائل إعلام محلية، فإن جسما بحجم سيارة صغيرة سقط من الفضاء فجر الأربعاء، مشيرين إلى أن سقوطه صحبه صوت قوي وتوهج شديد، أضاء سماء عدة مناطق في الولاية.

ولاحقا أعلنت الهيئة العامة للبحوث الجيولوجية، أن الجسم الغريب الذي سقط في النيل الأبيض وأثار هلعا لدى السكان يرجح أن يكون نيزكاً.

وأفاد أبو عاقلة أن الفريق أخذ العينات للتحليل في المعمل المركزي لدراسة الصخور بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وأكد إجراء قراءات بواسطة جهاز قياس العناصر المشعة المحمول في الحقل حيث أثبتت قراءة العينات التي جمعت للعناصر الاشعاعية "قراءات طبيعية".