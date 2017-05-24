وزارة المعادن تستعين بشركة (أميركية ـ صينية) لتخفيف أضرار (لزئبق)

الخرطوم 24 مايو 2017- طلبت وزارة المعادن السودانية من شركة "أميركية ـ صينية" المساعدة في حل مشكلة استخدام مادة الزئبق في إستخلاص الذهب بواسطة التعدين التقليدي وتأسيس معامل لتحليل العينات.

وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وإلتقى وزير المعادن، هاشم علي سالم، الأربعاء، بوفد من شركة "قرين قلوبال" "الأمريكية -الصينية"، برئاسة مديرها العام "فان وو" بجانب مدير الإستراتيجية والتنمية، جيمس بارباري، ومدير التسويق بإفريقيا، محمد جاليد.

وطبقاً لتصريح صحفي من وزارة المعادن فإن الوزير عرض على الشركة، المساعدة في حل مشكلة إستخدام الزئبق في استخلاص الذهب في التعدين التقليدي وتأسيس معامل لتحليل العينات، إلى جانب العمل على إدخال الطاقة الشمسية والبايوغاز.

وأكد التصريح أن الشركة أعلنت عن رغبتها في التعرف على المزايا والفرص الإستثمارية بالسودان خاصة في قطاع المعادن، وأضاف "قدم لهم الوزير شرحاً وافياً عن المعادن بالسودان والفرص الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال في ظل توفر احتياطيات كبيرة في كافة المعادن خاصة الذهب".

من جهته أكد المدير العام لشركة ""قرين قلوبال" "فان وو" أن الشركة تعمل في مجال التعدين بعدد من الدول الافريقية والآسيوية، مبدياً رغبة الشركة للعمل في السودان، مشيراً إلى أنهم أتوا إلى السودان للإستثمار في قطاع المعادن خاصة وأن هناك تسابقاً كبيراً من الشركات للعمل في السودان.

وأضاف "جئنا مبكرين لنسبق الشركات للإستثمار في السودان خاصة بعد التوقعات الكبيرة التي تشير إلى رفع العقوبات كلياً عن السودان".

في سياق آخر أكد وزير المعادن خلال إجتماعه مع اتحاد أصحاب العمل أن الوزارة قررت فتح التصاديق الخاصة للاستثمار قطاع المعادن، مشيراً إلى وضعهم برنامجاً واضحاً لمرحلة ما بعد الحوار.

وأوضح أن الوزارة حددت أكثر من (80) توصية تتعلق بقطاع المعادن سيتم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة والتي من ضمنها زيادة الإنتاج بعد إزالة القيود خاصة الرسوم والجبايات المفروضة من بعض الولايات، واعداً في الوقت ذاته بالتفاكر مع وزارة المالية والبنك المركزي لتعديل ومراجعة السياسات الخاصة بالمعادن وصادراتها.