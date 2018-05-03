وزارة المعادن تنقذ مئات المعدنين بالصحراء من شبح الموت عطشا

الخرطوم 3 مايو 2018 ـ قالت وزارة المعادن السودانية إنها سارعت إلى إنقاذ مئات المعدنين التقليدين في الصحراء شمالي البلاد، من خطر العطش بعد شح المياه جراء أزمة الوقود التي يعاني منها السودان حاليا.

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وأرسل معدنون نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن نحو 500 منهم بمنجم الوادي الأخضر في ولاية البحر الأحمر يتهددهم شبح الموت عطشا بسبب قرب نفاد مخزونات المياه.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابي لوزارة المعادن)، في بيان، إن الإدارة العامة للإشراف على التعدين التقليدي بالشركة فور تلقيها نداء الإغاثة تقصت حول الأمر.

وأشارت إلى أن الإدارة اتصلت بعضو لجنة منجم الوادي الأخضر الذي أفاد بأن هناك نقصا فى المياه بالمنجم ما يتطلب إمداده بالمياه على نحو عاجل.

وتابع البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، الخميس، "بالفعل تمت الاستجابة على الفور بإرسال (تانكر) مياه إلى المنجم يكفي حاجة المعدنين لمدة (5) أيام وتم الاتفاق على إمداد المنجم بالمياه بصورة منتظمة بحيث لا يحدث نقص فيها مرة أخرى.

وتسود البلاد أزمة في المحروقات قادت الى طوابير أمام محطات الخدمة وانتعاش السوق السوداء للوقود.

وأكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية حرصها على حياة وأرواح المعدنين في كل مناطق التعدين بالبلاد وأنها تولي هذا الأمر الأولوية القصوى.

وطمأنت أسر وذوي المعدنين بالوادي الأخضر الواقع على بعد 7 ساعات من منطقة "العبيدية" بولاية نهر النيل أنهم جميعهم بخير ويمارسون عملهم بالمنجم بشكل طبيعي.

وقالت إن "المشكلة تم حلها تماما ونشكر إلى كل الذين تفاعلوا مع الأمر وأبدوا اهتماما وقلقا بسبب ما جاء في نداء الإغاثة.. هو شعور طيب يعكس تجذر روح التعاون وقيم المروءة والنجدة".