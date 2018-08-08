وزراء (إيقاد) يعقدون اجتماعاً بالخرطوم حول جنوب السودان

الخرطوم 8 أغسطس 2018 ـ أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، أن وزراء دول "إيقاد" سيعقدون يوم الخميس بالخرطوم اجتماعاً بشأن الاستعداد لإنطلاقة الجولة الجديدة للتفاوض بين فرقاء دولة جنوب السودان.

كير مع وزراء خارجية ايقاد عقب اجتماع عقد في اكتوبر 2017 بجوبا (سودان تربيون)

ويأتي الاجتماع الطارئ استعداداً لإنطلاق الجولة الجديدة لتفاوض جنوب السودان بعد أن تنازلت كينيا عن استضافة الجولة القادمة.

وشرعت الوساطة السودانية في ترتيبات لاستكمال الخطوات المتبقية في إعادة تنشيط اتفاق السلام بدولة جنوب السودان.

وقال وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الاجتماع يناقش تحديد المصفوفة الزمنية وترتيب الأولويات حول الملفات العالقة التي لم تكتمل بعد.

وأوضح أن الوساطة بالتنسيق مع سكرتارية الإيقاد تعمل على تنسيق الجهود لاستئناف الجولة الجديدة.

وأوضح إدريس أن اتفاق الخرطوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الصراع بجنوب السودان ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها أبناء دولة الجنوب، مؤكداً مواصلة السودان العمل لدعم عملية تحقيق الأمن والاستقرار بالجنوب.