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وزراء اتحاديون ضمن مسح جوي لتقييم أضرار فيضان نهر الدندر

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الخرطوم 23 سبتمبر 2018 ـ تفقد وزراء الداخلية والصحة والضمان الاجتماعي ومفوض العون الإنساني الاضرار الناجمة عن فيضان نهر الدندر الموسمي في ولاية سنار، جنوب شرق البلاد، عبر مسح جوي يوم الأحد.

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والي ولاية سنار عبد الكريم موسى

ومنذ أواخر أغسطس الماضي تتضرر قرى متاخمة لنهر الدندر جراء فيضان النهر الذي يجري من مرتفعات إثيوبيا، في اتجاه سهول ولاية سنار، على بعد حوالي 280 كلم جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب والي سنار عبد الكريم موسى لـ "سودان تربيون" فإن وزير الداخلية أحمد بلال ووزير الصحة محمد أبو زيد ووزيرة الضمان الاجتماعي وداد يعقوب ومفوض العون الإنساني أحمد آدم تفقدوا، صباح الأحد، المناطق المتضررة على ضفتي نهر الدندر عبر طائرة عمودية.

وأكد الوالي أن الجولة عبارة عن مسح لحجم المسطحات المائية الناجمة عن الفيضان وانهيار سد العطشان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، فضلا عن إحتواء أي آثار صحية محتملة.

وأوضح أن 1400 منزل تضرر بشكل كامل جراء الفيضانات والسيول فضلا عن تضرر جزئي لحق بمئات المنازل.

وغمرت السيول والفيضانات الشهر الماضي مزارع على ضفتي النهر وقرية "ود هبوية" والمناطق المجاورة لها بريفي غرب الدندر في أعقاب أمطار تعرضت لها المنطقة.

وبحسب وزارة الموارد المائية والري والكهرباء فإن مناسيب نهر الدندر فاقت فيضان عام 2012 والذي لم يتجاوز حينها 14 مترا.

إلى ذلك أكد الوالي عودة الهدوء لبلدة "حوباء" قرب مدينة الدندر بعد أن شهدت احتكاكات بين مجموعات سكانية يوم السبت أسفرت عن قتيل و7 جرحى.

وقال إن قوات نظامية تفصل بين المجموعتين اللتين بادرتا إلى تقديم مبادرات ايجابية لإحتواء الموقف و"إعادة اللحمة" إلى ما كانت عليه قبل حادثة تحرش شباب بفتاة.

وأشار إلى أن وزراء الحكومة اتحادية زاروا البلدة أيضا ووقفوا على المعالجات التي تمت.



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