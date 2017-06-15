وزراء الحكومة الجدد يسلمون مجلس الوزراء (إقرارات الذمة)

الخرطوم 15 يونيو 2017- تسلمت الإدارة القانونية بمجلس الوزراء السوداني إقرارات الذمة المالية، من معظم وزراء حكومة الوفاق الوطني بعد فراغهم من ملء الإستمارة الخاصة بالإقرارات.
- مجلس الوزراء السوداني ـ إرشيفية
وجرت العادة على أن يقوم الوزراء عند تسلمهم لمهامهم وعقب الإعفاء بتقديم إقرارات ذمة تحوي ممتلكاتهم وأموالهم كآلية لمحاربة الفساد.
وقالت مصادر موثوقة لـ(سودان تربيون) الخميس، إن الإدارة القانونية بمجلس الوزراء السوداني، وعقب إكتمال عمليات تسليم إقرارات الذمة من الوزراء ستقوم بتسليمها لنيابة الثراء الحرام والمشبوه.
وكان الرئيس السوداني المشير عمر البشير شكل فى العام 2013م ، لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية برئاسة وزير العدل وعضوية آخرين،وحدد القرار وقتها مهام اللجنة في فحص إقرارات الذمة لكل شاغلي المناصب الدستورية ورفع تقرير بنتائج الفحص.
وأشارت المصادر الى أن بعضاً من الوزراء السابقين طلبوا إستمارات إقرارات ذمة من الإدارة القانونية بمجلس الوزراء وبعضهم طلب ذات الإستمارة من نيابة الثراء الحرام والمشبوه توطئة لملئها ومن ثم إعادتها.
أخر الآراءإنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)
تجدد المواعظ والعبر... مما استجد بين السعودية وقطر 2017-06-15 14:55:29 د. غازي صلاح الدين العتباني ـ رئيس حركة الإصلاح الآن من بين جميع الأحداث التي حوتها الأعوام المائة الأخيرة، تطل حادثة المواجهة بين السعودية وقطر من موقع متقدم. مائة عام تتصدرها مقايضات بريطانيا وفرنسا على جثة العالم (...)
لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف 2017-06-11 23:24:42 عمار عوض ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها (...)
المزيد