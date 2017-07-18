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وزراء خارجية (إيقاد) يبحثون بجوبا إنفاذ اتفاق السلام

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الخرطوم 18 يوليو 2017 ـ قالت الخارجية السودانية إن اجتماعا لوزراء خارجية دول "إيقاد" سيلتئم في جوبا يوم الأحد القادم لمناقشة تقرير آلية تقويم ومتابعة المسائل المتعلقة بسير تنفيذ اتفاق السلام بين أطراف النزاع بجنوب السودان.

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وزير الخارجية السوداني في اجتماع "إيقاد" الطارئ بنيروبي حول جنوب السودان ـ الإثنين 11 يوليو 2016

وكان وزير الإعلام والاتصالات بجنوب السودان، مايكل مكوي لويث، قد أفاد في يونيو الماضي إن جوبا ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول "إيقاد" ورؤساء هيئة أركان جيوش الدول المشاركة في قوات الحماية الإقليمية خلال يوليو.

وتضم الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" في عضويتها: السودان والصومال وإريتريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السوداني السفير بخاري غانم إن السودان سيشارك في اجتماعات "إيقاد" بوفد يقوده وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وأكد غانم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء، أن السودان يعمل ضمن منظومة "إيقاد" لإحلال السلام بجنوب السودان.

وكشف وجود عدد من آليات التعاون بين الخرطوم وجوبا على رأسها اللجنة الأمنية المشتركة داعياَ لضرورة التواصل الشعبي والرسمي والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا العالقة بين البلدين.

ونظر اجتماع وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، على هامش القمة الـ 29 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، في 12 توصية، تتعلق بإحياء عملية السلام في جنوب السودان، مع إجراء بعض التعديلات.

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 قتل الآلاف من المواطنين وشرد الملايين في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة، وذلك إثر اعفاء الرئيس سلفا كير ميارديت لنائبه ريك مشار.



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