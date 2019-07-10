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وزراء من جوبا في الخرطوم لبحث مشكلات تعترض التعاون النفطي

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الخرطوم 10 يوليو 2019- وصل وزيرا النفط والمالية في دولة جنوب السودان الى الخرطوم الأربعاء لمناقشة قضايا فنية ومالية تتصل بإعادة تشغيل حقول دولة جنوب السودان.

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وقال وزير النفط اوو دانيال شوانق، أن هناك تحديات تواجه التعاون بين الخرطوم وجوبا في مجال البترول.

وأفاد لدى اجتماعه بنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان (حميدتي) أن من بين المشكلات قضية تسهيل وصول المواد الضرورية لإنتاج النفط الي دولة الجنوب وتصدير النفط عبر ميناء بشائر (شرق السودان).

وأوضح شوانق أن اللقاء مع حميدتي يأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لمعالجة التحديات.

وقال إن الاجتماع بحث كذلك سبل استئناف الإنتاج في مربع (5A) عبر معالجة الاشكالات الفنية بجانب تعزيز التواصل لتوقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها زيادة إنتاج النفط بما يكفي حاجة البلدين ودفع عجلة الاقتصاد بهما.

وبدأ التعاون بين الدولتين في اعادة تشغيل حقول دولة الجنوب منذ يوليو من العام المنصرم 2018م وجرت عمليات تصدير الخام من تلك الحقول ومازال العمل جاري لإعادة آخر الحقول.

وينخرط الجانبان طبقا لوكالة السودان للأنباء في مباحثات فنية للاتفاق على جدولة القضايا الفنية والمالية والاستمرار لدفع التعاون إلى الامام.



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