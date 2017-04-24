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وزيرا الدفاع السوداني والنيجيري يبحثان ملفات أمنية بينها الإرهاب

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الخرطوم 24 أبريل 2017 ـ اتفق وزير الدفاع السوداني الفريق عوض محمد إبن عوف، الإثنين، ونظيره النيجيري الجنرال منصور محمد دان، على التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما الإرهاب.

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وزير الدفاع النيجري لدى وصوله الخرطوم ..الإثنين24 أبريل 2017 صورة لـ(سودان تربيون)

وأجرى وزير الدفاع السوداني، بمقر وزارة الدفاع بالخرطوم، مع وزير الدفاع النيجيري والوفد المرافق له جلسة مباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور رئيس الأركان وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة.

وأكد ابن عوف في تصريحات صحفية عقب اللقاء، تعاون البلدين في كافة المجالات، وخاصة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى دور نيجيريا الكبير في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المحيط الأفريقي.

وأشار إلى دور نيجيريا في تحقيق السلام في السودان، ومشاركتها بأكبر قوة في بعثة حفظ السلام الأممية بدارفور (يوناميد)، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين في القضايا المشتركة بما يخدم البلدين والاقليم.

من جانبه قال الجنرال منصور محمد دان "لدينا تعاونا مشتركا في كافة القضايا"، مشددا على أهمية التعاون بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات أزلية، من أجل صيانة الأمن وحفظه في كل القارة الأفريقية، ومواجهة التحديات التي تواجهها.

وأكد دان أهمية تطور التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات خاصة الأمنية والعسكرية.

وتشمل زيارة وزير الدفاع النيجيري تفقد قوات قوات بلاده في بعثة (يوناميد) بدارفور.

وخاض الجيش النيجيري حرباً شرسة ضد حركة "بوكو حرام"، التي أنشأت في عام 2002، ومنذ عام 2009 بدأت الحركة النيجيرية المتشددة، في القيام بأعمال إرهابية بهدف تطبيق الشريعة.

وفي 12 مارس 2015 قبلت داعش بيعة بوكو حرام، التي كانت قد أعلنت بيعتها في بداية الشهر، وذلك بعد بث شريط صوتي على الشبكة العنكبوتية.



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