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وزيرا خارجية السودان ومصر في أول لقاء بعد التوتر بأديس أبابا

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الخرطوم 24 يناير 2018 ـ كشف وزير الخارجية السوداني، الأربعاء، عن لقاء سيجمعه إلى نظيره المصري بأديس أبابا على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي.

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غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

وهذا اللقاء ـ في حال إنعقاده ـ يعد الأول من نوعه بعد توتر متفاقم بين البلدين وصل حد سحب السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم لدى القاهرة للتشاور في الرابع من يناير الحالي.

وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إن لقاءً سيجمعه بنظيره المصري سامح شكري على هامش القمة الأفريقية ومجلس الوزراء الأفريقي الذي سيبدأ بأديس أبابا يوم الخميس.

وبحسب غندور في تصريحات صحفية الأربعاء فإن قبل اللقاء تم بناءً على طلب وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي، وأكد موافقته على اللقاء، لكنه لم يفصح عن أجندة اللقاء بين الجانبين.

وأعلن السودان، أخيرا، لأول مرة بشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة "ساوا" المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد.

وبين السودان ومصر عدة ملفات عالقة منها الموقف حيال سد النهضة الإثيوبي والنزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ 1995.

وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوما شرسا على السودان بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي.

وتشير "سودان تربيون" إلى توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الأثيوبية، للمشاركة فى الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 30 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في الفترة من 22 ـ 29 يناير.



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